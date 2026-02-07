Riesgo de derrumbe en Jimera de Líbar: técnicos del CSIC vigilan pozos y manantiales tras las lluvias y el desalojo de 15 vecinos

Los detalles La borrasca Marta golpea la península y obliga a desalojos preventivos en Andalucía. Jimera de Líbar vive horas difíciles por lluvias intensas y crecidas del río. Técnicos del CSIC revisan edificios y pozos mientras vecinos esperan volver pronto a casa.

La borrasca Marta ha impactado con fuerza en la península, provocando el desalojo preventivo de más de 11.000 personas en Andalucía. La mitad sur del país está en aviso naranja por fuertes vientos y lluvias. Jimera de Líbar, en Málaga, es una de las zonas más afectadas, con precipitaciones que han alcanzado los 80 milímetros. Un equipo del CSIC inspecciona edificios por riesgo de derrumbes y monitorea un pozo para controlar el nivel de agua acumulada. Aunque el alcalde Francisco Javier Lobo Caballero se muestra tranquilo, 15 vecinos han sido desalojados tras el desbordamiento del río. Las autoridades continúan vigilantes y recomiendan seguir las indicaciones de emergencia.

La borrasca Marta ha irrumpido con fuerza en la península y ha obligado a desalojar de forma preventiva a más de 11.000 personas en Andalucía. Además, casi toda la mitad sur del país se encuentra en aviso naranja por fuertes vientos y lluvias.

Una de las zonas más afectadas es Jimera de Líbar (Málaga), donde la precipitación acumulada en las últimas horas ha alcanzado los 80 milímetros y se pueden superar los 100 litros.

En el municipio trabaja un equipo del Grupo de Asesoramiento de Desastres del CSIC, que está inspeccionando edificios ante el riesgo de derrumbes. También están utilizando un pozo de 15 metros de profundidad, actualmente lleno, para conocer el nivel de agua que se está acumulando y vigilar que no se desborde.

Aunque el terreno es de piedra caliza, con gran capacidad de drenaje, las lluvias intensas pueden hacer subir los niveles piezométricos, es decir, el nivel al que asciende el agua de un acuífero cuando se mide con un pozo. Estos datos sirven para decidir si es necesario desalojar viviendas, algo que en Jimera de Líbar, por ahora, no ha sido necesario.

"Estamos midiendo los niveles de los pozos y también estamos anotando las cotas de esos manantiales que surgen a una elevación anómala con respecto a la situación normal", explica un técnico.

El alcalde, Francisco Javier Lobo Caballero, asegura que está "tranquilo" con las mediciones que realizan los técnicos del CSIC, debido a los 20 nacimientos de agua del pueblo, que todos "están brotando y está desaguando toda la caliza". También descarta nuevos desalojos fuera de la zona del río. "Seguramente mañana volverá la gente a sus viviendas. Ahora mismo el río se va en su cauce, alto, pero en su cauce", añade el edil.

En total, 15 vecinos han sido desalojados después de que durante la noche el río se desbordara y terminara "invadiendo toda la avenida principal, urbanizaciones. Desde el Ayuntamiento pusimos sillones en todas las puertas de las casas a un metro de altura y eso ha contenido que no entre agua en alguna vivienda", relata el alcalde.

Las autoridades mantienen la vigilancia mientras continúa el temporal y recomiendan a la población seguir las indicaciones de emergencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí