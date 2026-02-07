Marta irrumpe con fuerza: la imagen de satélite de la borrasca de gran impacto que volverá a descargar en Grazalema

Los datos Marta es la séptima borrasca de gran impacto en lo que llevamos de año. La imagen de satélite muestra cómo el primer sistema central de esta borrasca va a descargar nuevas precipitaciones en la cabecera de los ríos, ya al límite de su capacidad en Andalucía.

La borrasca 'Marta' ha irrumpido con fuerza en la península ibérica, especialmente preocupando a la Comunidad de Madrid, el valle del Guadalquivir y el golfo de Cádiz. Su centro se sitúa frente a Oporto, y ya está dejando intensas precipitaciones. En el golfo de Cádiz hay riesgo de mangas marinas y tornados, según explica Joanna Ivars. En Andalucía, las lluvias han obligado a desalojar a 11.000 personas. En Ubrique se esperan hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, activando el riesgo naranja.

Marta, una nueva borrasca, irrumpe con fuerza. En la imagen de satélite se puede observar perfectamente su centro, justo enfrente de Oporto. Tras la marcha de la borrasca Leonardo, preocupa especialmente los efectos de Marta sobre la Comunidad de Madrid, el valle del Guadalquivir y el golfo de Cádiz. "Por ahí está entrando el primer sistema central de la nueva borrasca, dejando ya muchísima precipitación. En el golfo de Cádiz hay riesgo de que se produzcan mangas marinas y tornados", explica Joanna Ivars, que apunta que esa cabecera acabará impactando con la zona montañosa de Grazalema (Cádiz).

Con la llegada de Marta vuelven las lluvias a las cabeceras de los ríos. Una zona en la que lleva días lloviendo sin parar, lo que ya ha provocado el desalojo de al menos 11.000 personas en Andalucía.

Así, en Ubrique se esperan más de 150 litros por metro cuadrado (hasta 200 litros por metro cuadrado, según algunos modelos) en las próximas 24 horas. Esas previsiones han activado el riesgo naranja en esa zona. "Esto es una borrasca de gran impacto, no es una broma. No va a parar de llover en las próximas 24 horas. Luego mejorará, pero seguirá lloviendo en Andalucía", añade Joanna Ivars.

