Miedo en Ubrique por Marta: una tromba de agua recorre sus calles y pone en jaque a los vecinos

¿Qué está pasando? La localidad gaditana ve cómo sus serpenteantes calles se han convertido en ríos en los que el agua rebota y rebota entre casa y casa. La opción del desalojo, presente.

La borrasca 'Marta' ha llegado sin dar tiempo a recuperarse de 'Leonardo', afectando gravemente a Andalucía, especialmente a Ubrique, donde las calles se han convertido en ríos. Más de 11.000 personas han sido desalojadas en la comunidad, que permanece en alerta. Los vecinos y vecinas, junto a los bomberos, trabajan incansablemente para canalizar el agua y proteger sus hogares con sacos y sábanas de plástico. La situación genera miedo e incertidumbre sobre posibles desalojos, con muchos ya abandonando sus casas si tienen una segunda residencia, temiendo repetir la situación vivida en Grazalema.

Marta ya está aquí. Ya está aquí sin que haya habido tiempo de recuperación después de Leonardo. Después de una borrasca que se ha cebado con Andalucía. Con una comunidad que suma ya más de 11.000 desalojados y que tiene muchas zonas en alerta. Que tiene en jaque a los vecinos de Ubrique.

Porque la localidad gaditana tiene a sus calles convertidas en ríos. En unos en los que el agua corre con gran fuerza y que los vecinos y vecinas tratan de canalizar. Con los bomberos trabajando día y noche. Con todos y todas colaborando para tratar de repartir toda esa lluvia que ha caído de la mejor forma posible.

Cargando sacos, intentando que el agua no entre en sus casas por puertas y ventanas. Con sábanas de plástico para que no se filtre por las paredes. Porque no han visto nada igual. Porque el agua serpentea y rebota con fuerza mientras los vecinos y vecinas tienen miedo.

Miedo ante el qué podrá pasar. Miedo a un posible desalojo. Son muchos los que ya se han marchado si cuentan con segundas casas. Son muchos los que temen que suceda lo de Grazalema y que tengan que dejar sus domicilios corriendo sin saber bien qué llevarse.

