Ahora

La borrasca Leonardo causa estragos

El desprendimiento de una enorme roca sobre una vivienda en Ubrique (Cádiz) deja al menos un herido

Los detalles Según informa el Ayuntamiento de la localidad gaditana, los efectivos sanitarios están trabajando en la zona. El suceso ha afectado también a vehículos que se encontraban estacionados a los pies de la ladera.

El desprendimiento de una enorme roca sobre una vivienda en Ubrique (Cádiz) deja al menos un herido

Una vivienda de la localidad gaditana de Ubrique ha colapsado tras desprenderse sobre ella una gran roca, causando enormes destrozos en la estructura de la vivienda, dejando al menos una persona herida.

Según informa el Ayuntamiento de Ubrique, los efectivos sanitarios están trabajando en la zona. El suceso ha afectado también a vehículos que se encontraban estacionados a los pies de la ladera.

El desprendimiento de una enorme roca sobre una vivienda en Ubrique (Cádiz) deja al menos un herido
Un herido en Ubrique (Cádiz) al desprenderse una enorme roca sobre una vivienda

*Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, 3.000 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
  3. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  4. Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios
  5. Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la reunión con Puente
  6. Golpes, vejaciones y encierros a bebés de entre 9 meses y 3 años: los malos tratos que señalan a la directora de la guardería de Algemesí