El desprendimiento de una enorme roca sobre una vivienda en Ubrique (Cádiz) deja al menos un herido

Una vivienda de la localidad gaditana de Ubrique ha colapsado tras desprenderse sobre ella una gran roca, causando enormes destrozos en la estructura de la vivienda, dejando al menos una persona herida.

Según informa el Ayuntamiento de Ubrique, los efectivos sanitarios están trabajando en la zona. El suceso ha afectado también a vehículos que se encontraban estacionados a los pies de la ladera.

Un herido en Ubrique (Cádiz) al desprenderse una enorme roca sobre una vivienda

*Noticia en ampliación.