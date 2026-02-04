La borrasca Leonardo causa estragos
El desprendimiento de una enorme roca sobre una vivienda en Ubrique (Cádiz) deja al menos un herido
Los detalles Según informa el Ayuntamiento de la localidad gaditana, los efectivos sanitarios están trabajando en la zona. El suceso ha afectado también a vehículos que se encontraban estacionados a los pies de la ladera.
Una vivienda de la localidad gaditana de Ubrique ha colapsado tras desprenderse sobre ella una gran roca, causando enormes destrozos en la estructura de la vivienda, dejando al menos una persona herida.
*Noticia en ampliación.