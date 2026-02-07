Un vecino desalojado de El Portal, Cádiz, entre lágrimas : "Mi mascota está dentro de casa"

Los detalles "La he dejado con su comida y tranquila pensando que estaría bien. Soy de aquí de toda la vida y sé hasta dónde llega el agua siempre, pero este año se ha superado", narra Antonio.

Antonio, un vecino de El Portal, Cádiz, ha tenido que dejar su hogar debido a las inundaciones causadas por intensas lluvias en Andalucía. Entre lágrimas, relata que su mascota sigue en la vivienda, en la azotea, tras haber hablado con SEPRONA. Aunque dejó al animal con comida, está preocupado por el nivel del agua, que ha superado lo habitual. La localidad ha sido gravemente afectada, con inundaciones y evacuaciones. La delegada rural señala que algunos residentes decidieron quedarse, creyendo que el agua no subiría tanto, pero no han abandonado a sus animales. La comunidad permanece incomunicada.

Antonio, un vecino de la pedania de El Portal, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha expresado a laSexta entre lágrimas que su mascota sigue dentro de su vivienda, la cual ha tenido que abandonar tras la subida del agua por las graves precipitaciones que golpean Andalucía.

Es una de las muchas localidades que se han visto afectadas por el paso de las borrascas que dejan miles de evacuados en toda la comunidad.

"La he dejado con su comida y tranquila pensando que estaría bien. Soy de aquí de toda la vida y sé hasta dónde llega el agua siempre, pero este año se ha superado", narra.

Así, dice que ha hablado con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y cuenta que su mascota está en la azotea "temiendo venirse abajo".

Esta localidad ha sufrido inundaciones y parte de ella ha sido desalojada. "Estamos incomunicados", cuenta la delegada rural del pueblo, en el que algunos vecinos han abandonado sus viviendas por decisión propia.

"Hay vecinos que pensaban que no llegaría el agua hasta arriba y no han sacado a sus animales, pero no les han abandonado", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.