La UME actúa en El Palmar de Troya, una de las zonas más críticas por peligro de desbordamiento del río Guadalquivir

El contexto La UME lleva desde la madrugada evacuando zonas residenciales del Palmar de Troya, después de que los vecinos empezaran a ver cómo crecía el caudal del río. "Eso era como una playa, no se podía cruzar ni se podía andar", explica una vecina a laSexta.

El Palmar de Troya (Sevilla) es una de las zonas más críticas por el peligro de desbordamiento del río Guadalquivir. La UME lleva desde la madrugada evacuando zonas residenciales, después de que los vecinos empezaran a ver cómo crecía el caudal. "Eso era como una playa, no se podía cruzar ni se podía andar. El agua no llegó a entrar en las casas, pero estaban en peligro", explica a laSexta una de las vecinas de la zona. "Estamos asustados, los bomberos y los militares llevan toda la noche sacando agua", añade.

En la localidad han sido desalojadas 13 personas y lo peor, según las previsiones, está por venir. "En esa zona se están registrando rachas de viento que superan los 50 kilómetros hora, mientras que en Barbate la racha de viento ya supera los 100 kilómetros hora. La situación empieza a ser muy peligrosa", explica Joanna Ivars, jefa de Meteorología de laSexta.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado la presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) en donde ha destacado el trabajo del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para ordenar el agua y evitar anegaciones. La ministra ha incidido en la necesidad de "mantener las medidas preventivas y de emergencia para minimizar el impacto del temporal" y espera el final del "tren de borrascas" para valorar los daños y dar una respuesta rápida a la población.

Y es que con la llegada de Marta vuelven las lluvias a las cabeceras de los ríos. Una zona en la que lleva días lloviendo sin parar, lo que ya ha provocado el desalojo de al menos 11.000 personas en Andalucía.

Así, en Ubrique se esperan más de 150 litros por metro cuadrado (hasta 200 litros por metro cuadrado, según algunos modelos) en las próximas 24 horas. Esas previsiones han activado el riesgo naranja en esa zona. "Esto es una borrasca de gran impacto, no es una broma. No va a parar de llover en las próximas 24 horas. Luego mejorará, pero seguirá lloviendo en Andalucía", añade Ivars.

