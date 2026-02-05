La Guardia Civil desaloja casa por casa en Grazalema por temor a un desprendimiento: "Se han escuchado sonidos raros"

Los detalles Los agentes temen que las rocas de las montañas que rodean la localidad puedan venirse abajo a causa del viendo y las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.

La Guardia Civil está desalojando a buena parte de los vecinos de Grazalema (Cádiz). Lo está haciendo llamándolos casa por casa ante el temor de que el viento y la lluvia provocados por la borrasca Leonardo den pie a un gran desprendimiento.

Según relatan los vecinos, desde hace unos días se estaban "escuchando sonidos raros y lejanos", lo que podía hacer pensar que las rocas de las montañas que están en las inmediaciones de Grazalema pudieran venirse abajo.

Ante esta situación, los agentes han decidido asegurarse de desalojar el entorno de la calle de Las Piedras para que nadie se quede en su vivienda y evitar así que un posible desprendimiento cause daños humanos.

Robles alerta del riesgo de derrumbes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho este jueves un repaso de las actuaciones que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está llevando a cabo en Andalucía en el marco de la emergencia provocada por la borrasca Leonardo. En una entrevista en TVE, Robles ha explicado que tanto en el entorno de Grazalema como en el de Ronda (Málaga) "hay preocupación sobre la posibilidad de derrumbes, también por las presas porque la cantidad de agua ya no se absorbe".

Además, la ministra ha destacado que no hay precedentes de una situación como la actual, en la que hay que entrar con equipo de submarinos a algunas localidades para salvar vidas. "Nos vamos a seguir volcando con todos los medios necesarios. La prioridad es salvar vidas y llegar a aquellas zonas donde hay personas que todavía están aisladas o que tienen movilidad reducida. Eso nos preocupa mucho", ha subrayado.

