Stella Luna de María, CEO en Pentaquark Consulting, plantea en laSexta el siguiente escenario: "Imaginad que os llega un código SMS de parte de WhatsApp que no habéis pedido. Y además, alguno de vuestros contactos os pide que se lo enviéis de forma urgente". Debes saber que, si esto sucede, estaríamos ante el último ciberataque relacionado con la aplicación de mensajería instantánea.

Esto fue lo que le sucedió a Marta Martín hace apenas unos días. "Me llamó un amigo por 'WhatsApp'. De repente me llega un mensaje que era de él y me dice: '¿Me envías el código que te he enviado de seis dígitos?'. Me pareció muy raro, pero terminé enviándoselo". En ese momento, según ha continuado explicando, perdió el control de su aplicación de WhatsApp y de toda su privacidad.

"Se había desinstalado la aplicación de repente, no podía acceder a nada. Yo tenía diferentes grupos de WhatsApp, y esta persona había ido eliminando a las otras personas del grupo y había cambiado la foto de perfil por un contenido inapropiado", ha proseguido señalando Marta a laSexta. Los cibercelicuentes se hacen pasar por un familiar, amigo o conocido para verificar una cuenta y así poder suplantarla.

Se conoce como ya la estafa de los seis números y, según los expertos, se trata de un método muy efectivo. La clave, según denuncian, es que además de suplantar la identidad, es muy fácil seguir la cadena y hacerse con las cuentas de todos tus contactos: "Si WhatsApp te envía un código diciendo que sirve para activar WhatsApp, es que alguien está intentando activarlo en otro terminal".

De esta manera ha explicado Stella Luna de María los peligros de esta ciberestafa. Para prevenir este tipo de operaciones fraudulentas, las autoridades recomiendan a los usuarios no contestar al mensaje mencionado anteriormente, así como tampoco responder a llamadas hechas a través de WhatsApp de números desconocidos.