Investigan una intoxicación alimentaria en un puesto de patatas que afecta a una decena de personas en la Feria de Málaga

El contexto El domingo, 'Día del Niño' que ponía fin a la feria, la familia llamó al 061 porque los cuatro se encontraban mal tras haber ingerido comida de un puesto de patatas. Los síntomas que presentaban eran vómitos y diarrea. Por suerte, no fue nada grave, puesto que les dieron el alta esa misma madrugada.

La Policía Local de Málaga investiga una intoxicación alimentaria que afecta a al menos 10 personas por comer en un puesto de patatas asadas del recinto ferial de Málaga el domingo, cuando se celebraba el 'Día del niño' tras el final oficial de la feria.

Según han informado a EFE fuentes municipales, el 061 solicitó una unidad de Policía Local a las 2:50 horas de este lunes porque había una familia, dos adultos y dos menores, en estado de intoxicación alimentaria. Los afectados explicaron a los policías que comenzaron a sentirse mal tras comer en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro. Los síntomas que presentaron fueron vómitos y diarrea.

Además, el 061 informó de que había más personas atendidas en el Hospital Clínico, por lo que la Policía se trasladó hasta el centro sanitario. Fuentes del hospital han indicado a EFE que se atendió en Urgencias a la familia completa y que fueron dados de alta en la misma madrugada.

Cuando la Policía volvió a la zona de restauración para investigar lo ocurrido, el establecimiento ya estaba desmontado, por lo que no se pudo hacer inspección. Finalmente, consiguieron identificar al establecimiento y, próximamente, se remitirá un informe al organismo sanitario competente.