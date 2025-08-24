Ahora

La oposición critica el proyecto

A finales de agosto y sin dar sombra a la zona peatonal: los toldos instalados por el Ayuntamiento de Sevilla provocan las quejas de los vecinos

Los detalles En un comunicado, el Consistorio sevillano ha celebrado la iniciativa, que ha costado casi 300.000 euros. Mientras, todavía quedan toldos por poner.

Toldos Sevilla

Más de un mes y medio ha tardado el Ayuntamiento de Sevilla en instalar los toldos para mitigar el calor, a pocas semanas del fin del verano. "No tiene mucho sentido que se instalen los toldos al final de verano", ha expresado un vecino al respecto.

Además, el tramo entoldado es de apenas 68 metros, y tiene una utilidad cuestionable, porque la sombra tapa la parte del tranvía, pero no la zona peatonal. "Deberían de haberlo puesto antes, y bien puesto, porque parece que somos tontos aquí en Sevilla", ha criticado una vecina.

La instalación de estos toldos también ha afectado al carril bici, y su apariencia no ha gustado mucho entre los sevillanos. En este sentido, David López, portavoz de la asociación 'Sevilla se muere', ha defendido que deberían haber instalado árboles: "No pueden ser sustituidos por un toldo, porque los árboles nos aportan un beneficio que va más allá de la sombra, como es el frescor y el oxígeno".

Con una viñeta, la oposición se ha burlado en redes del proyecto, que ha costado casi 300.000 euros. Además, el grupo municipal socialista cree que hay irregularidades, y estudia llevarlo ante la Fiscalía.

Por su parte, el Consistorio sevillano ha celebrado la iniciativa en un comunicado, mientras esperan colocar los toldos que quedan. Y es que en la zona más cercana a Plaza Nueva, los palos aún esperan su tela.

