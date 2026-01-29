Liliana, la voz de las víctimas de Adamuz en el funeral de Huelva: "Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará"

¿Por qué es importante? Liliana Sáez y su hermano, Fidel Sáez, hijos de Natividad, han recordado a su madre, fallecida en uno de los trenes: "Generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con su sonrisa".

Los familiares y supervivientes del accidente de Adamuz han sacado fuerzas de donde han podido para acudir al funeral que se ha celebrado en Huelva. "Estoy dolorida", ha reconocido una mujer con un collarín como recuerdo de la trágica tarde. "Física y psicológicamente no me encuentro bien", ha dicho otra superviviente este jueves antes de que comenzara el homenaje.

Un dolor compartido por cientos de vecinos que han arropado a los supervivientes y a los familiares de las víctimas dentro y fuera. "Hay que estar, porque en ese tren estábamos todos", ha afirmado un vecino. En el Pabellón Carolina Marín de Huelva el silencio se imponía, a pesar de que se ha llenado por completo con 4.350 asistentes. En las primeras filas, aún convalecientes, se encontraban los heridos, entre ellos niños. A ellos y a los familiares se les ha reservado más de 350 sillas. A solo unos pocos metros los reyes y, en el recuerdo, los que no sobrevivieron: las 45 vidas truncadas en Adamuz.

Con fotos o con rosas blancas este jueves han vuelto a la memoria de todos. "Hoy nos reunimos con el corazón abatido", ha dicho el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, quien presidía la misa. "Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia", ha agregado. Pero no había consuelo para los familiares cuando se han nombrado a los fallecidos en la tragedia.

Muy doloroso ha sido también el momento en que Liliana Sáez y su hermano, Fidel Sáez, hijos de Natividad, han recordado a su madre, fallecida en uno de los trenes. "Generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con su sonrisa", ha afirmado en unas palabras sobrecogedoras en las que ha recordado a los que ya no están.

"Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con nuestros seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán. Por que ellos no son solo los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta", ha proseguido Liliana.

Y ha continuado: "Ellos no son solo los 45 del tren, pero son los 45 del tren. Y nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 19:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que abrazaron en aquel centro cívicos, donde el paso del tiempo se iba inundando e silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos".

"Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos", ha reseñado.

"Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren", ha agregado. Después del funeral ha contado a laSexta que es momento de empezar el duelo, que los reyes han estado maravillosos y que solo tiene buenas palabras y un mensaje conciliador con la clase política.

