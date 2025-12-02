El precio del cerdo sufre una caída histórica en España: baja un 17% en 24 horas tras la detección de la peste porcina

Las cifras El precio por kilo ha bajado en 10 céntimos en un día, cuando lo normal es que caiga entre dos o tres céntimos a la semana. Esta tendencia puede suponer pérdidas millonarias para el sector.

El precio del cerdo ha experimentado una caída histórica debido a la peste porcina africana, con un descenso del 17% desde la detección de los primeros casos el 28 de noviembre. Esta bajada, la mayor del siglo, ha afectado especialmente a algunos tipos de carne de cerdo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que los casos están controlados y localizados. Mercolleida, referencia para el precio del cerdo, ha registrado el impacto económico, y su director ha anunciado medidas para mitigar los efectos en la producción. Mientras tanto, consumidores aprovechan la bajada de precios para ahorrar en sus compras.

El precio del cerdo ha registrado una histórica caída en las últimas 24 horas con la llegada de la peste porcina africana. Desde el pasado julio, el precio del kilo de cerdo ha ido cayendo entre un 1 y un 2% a la semana, lo que supone una pérdida de unos dos o tres céntimos cada siete días. Sin embargo, desde que se detectaron los primeros casos de peste porcina, el pasado 28 de noviembre, el precio ha bajado de golpe un 17%, es decir, 10 céntimos el kilo.

Es la mayor caída del siglo. En cuatro días, el precio se ha hundido en algunos tipos de carne de cerdo. La súbita bajada se ha producido además en un momento crítico: el Gobierno ha informado de que ya son nueve los casos de peste detectados en nuestro país.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha llamado a la calma y ha asegurado que esos casos "están exactamente en la zona donde estábamos". "Ni cambia el diagnóstico, ni cambian los pronósticos. Tenemos este foco localizado", ha subrayado este martes en el Senado.

Mercolleida, la lonja de referencia para el precio del cerdo, ha registrado esa caída. Su director, Miguel Berges, ha indicado que "cada céntimo que sube o baja representa entre 1 millón y 1,2 millones de euros", y ha anunciado medidas para paliar el impacto que tiene en la cadena de producción.

"Hicimos que 12 millones de euros cambiaran de la producción a los mataderos. La producción dejará de ganarlos y los mataderos dejarán de pagarlos", ha explicado.

Pese a que la infección de peste porcina se focaliza en Cataluña, fuera del territorio también auguran una caída, y aunque en el sector confían en que se controle a tiempo, este brote puede suponer pérdidas millonarias por el freno de las exportaciones.

Al mismo tiempo, los mataderos de Barcelona empiezan a estar desbordados de piezas que no se pueden vender.

Consumidores agradecidos

En el otro lado, para muchos consumidores la caída de precio supone un alivio para su bolsillo. "Es estupendo. Mañana voy a hacer caldiño y llevo aquí en nada 37 euros", ha comentado a laSexta una mujer en Santiago de Compostela.

Otras personas, incluso se plantean hacer acopio de cerdo mientras duren estos precios. "Congelaría antes de que vuelva a subir otra vez", ha declarado una señora, mientras otra ha optado por comprar un "solomillo más grande".

