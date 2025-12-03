El Govern anuncia ayudas para los afectados por la peste porcina tras el primer ERTE a 300 personas en la zona

¿Por qué es importante? La decisión del grupo cárnico Jorge es la primera consecuencia económica del brote de peste porcina africana que afecta a Barcelona.

El brote de peste porcina en España ha generado su primera consecuencia económica tangible, con el grupo cárnico Jorge planteando un ERTE para 300 temporeros debido a la prevista disminución de faena en sus mataderos. A pesar de que el brote se ha detectado solo en jabalíes salvajes, las repercusiones comerciales han sido inmediatas, con varios países bloqueando las importaciones de carne de cerdo española. La Generalitat de Catalunya ha anunciado medidas de apoyo a los ganaderos afectados, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que los ERTE de fuerza mayor podrían activarse si fuera necesario.

Primera consecuencia económica tangible de la crisis generada por el brote de peste porcina en España. El Grupo cárnico Jorge ha planteado un ERTE para 300 temporeros. Una decisión que argumentan en que prefieren adelantarse a la disminución de la faena que prevén en sus mataderos. Ante más posibles consecuencias, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que aprobarán una serie de medidas para apoyar a los ganaderos afectados.

La empresa ha subrayado, en un comunicado al que ha accedido laSexta, que "aunque el brote se ha detectado exclusivamente en jabalíes salvajes, las consecuencias comerciales han sido inmediatas y muy relevantes". Además, recuerdan que "varios países de destino han bloqueado las importaciones de carne de cerdo procedente de España mientras se evalúan las garantías sanitarias y se completa el proceso de regionalización previsto por los organismos internacionales". Asimismo, han lamentado "profundamente los efectos de esta situación excepcional".

Ya este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que "si fuera necesario, los ERTE de fuerza mayor podrían activarse de inmediato para proteger a empresas y personas trabajadoras mientras dure la situación". Así lo indicaba a través de una publicación en la red social Bluesky: "Seguimos con atención la evolución de la peste porcina, que sigue limitada a jabalíes y, por ahora, sin impacto en las explotaciones ganaderas", ha indicado.

Respecto a las ayudas, ha sido el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien en una entrevista a 'El Periódico' ha asegurado que "el Govern aprobará el martes ayudas para el sector alimentario y porcino". En este sentido, ha concretado que "habrá ayudas para las empresas que tienen mercancías en tránsito, para las granjas inmovilizadas; y un fondo preparado para gastos cuyo impacto todavía desconocemos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.