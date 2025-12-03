Ahora

El próximo martes

El Govern anuncia ayudas para los afectados por la peste porcina tras el primer ERTE a 300 personas en la zona

¿Por qué es importante? La decisión del grupo cárnico Jorge es la primera consecuencia económica del brote de peste porcina africana que afecta a Barcelona.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Primera consecuencia económica tangible de la crisis generada por el brote de peste porcina en España. El Grupo cárnico Jorge ha planteado un ERTE para 300 temporeros. Una decisión que argumentan en que prefieren adelantarse a la disminución de la faena que prevén en sus mataderos. Ante más posibles consecuencias, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que aprobarán una serie de medidas para apoyar a los ganaderos afectados.

La empresa ha subrayado, en un comunicado al que ha accedido laSexta, que "aunque el brote se ha detectado exclusivamente en jabalíes salvajes, las consecuencias comerciales han sido inmediatas y muy relevantes". Además, recuerdan que "varios países de destino han bloqueado las importaciones de carne de cerdo procedente de España mientras se evalúan las garantías sanitarias y se completa el proceso de regionalización previsto por los organismos internacionales". Asimismo, han lamentado "profundamente los efectos de esta situación excepcional".

Ya este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que "si fuera necesario, los ERTE de fuerza mayor podrían activarse de inmediato para proteger a empresas y personas trabajadoras mientras dure la situación". Así lo indicaba a través de una publicación en la red social Bluesky: "Seguimos con atención la evolución de la peste porcina, que sigue limitada a jabalíes y, por ahora, sin impacto en las explotaciones ganaderas", ha indicado.

Respecto a las ayudas, ha sido el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien en una entrevista a 'El Periódico' ha asegurado que "el Govern aprobará el martes ayudas para el sector alimentario y porcino". En este sentido, ha concretado que "habrá ayudas para las empresas que tienen mercancías en tránsito, para las granjas inmovilizadas; y un fondo preparado para gastos cuyo impacto todavía desconocemos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Nogueras (Junts) descarta una foto de Sánchez y Puigdemont: "No va a blanquear el tema importante, que es el de los incumplimientos"
  2. El hospital de Torrejón evidencia la falacia de Ayuso: siempre insistió en "los buenos resultados" de la colaboración público-privada y ahora calla
  3. Pérez Llorca nombra un Consell continuista y retira la portavocía a Camarero, que sigue como vicepresidenta
  4. El juez se niega a aclarar al PSOE su petición y le reitera que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024
  5. Hallados 50 jabalíes muertos en la zona cero del brote de peste porcina durante los últimos cinco días
  6. La Policía detiene a la dueña de la clínica dental y al anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida en Alzira