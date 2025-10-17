Ahora

Falleció el año pasado

El imperio de Isak Andic, fundador de Mango: 2.700 tiendas y un patrimonio de más de 8.000 millones de euros

El contexto Andic falleció en diciembre del año pasado al precipitarse por un barranco mientras hacía senderismo con su hijo. Ahora ha trascendido que los Mossos investigan su muerte como un posible homicidio.

Dos mujeres caminan frente a una tienda de Mango, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid
La repentina muerte de Isak Andic, presidente y cofundador de Mango, causó conmoción a finales del año pasado. Andic falleció en diciembre, tras precipitarse por un barranco cuando hacía senderismo. Ahora, nueve meses después, ha trascendido que su muerte se investiga como un homicidio y que la policía catalana apunta a su hijo, la única persona que le acompañaba en ese momento.

Mango es el segundo imperio textil más grande de España. Fue fundada en Barcelona en 1984, cuando la firma abrió su primera tienda de ropa de mujer en el Paseo de Gracia. Actualmente tiene 15.500 empleados repartidos en 120 países con 2.700 tiendas.

En el momento de su muerte, Isak Andic ostentaba el puesto número cinco de las mayores fortunas de España en la 'Lista Forbes' de 2024, con un patrimonio que supera los 8.000 millones de euros.

Tiene tres hijos que se han repartido el 95% de la empresa: Jonathan, señalado ahora por la investigación de los Mossos d'Esquadra, y dos hijas, Sarah y Judith.

