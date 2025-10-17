El imperio de Isak Andic, fundador de Mango: 2.700 tiendas y un patrimonio de más de 8.000 millones de euros

Dos mujeres caminan frente a una tienda de Mango, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid

El contexto Andic falleció en diciembre del año pasado al precipitarse por un barranco mientras hacía senderismo con su hijo. Ahora ha trascendido que los Mossos investigan su muerte como un posible homicidio.

La muerte de Isak Andic, presidente y cofundador de Mango, causó conmoción tras su fallecimiento en diciembre pasado mientras hacía senderismo. Nueve meses después, se investiga como un posible homicidio, señalando a su hijo Jonathan, quien lo acompañaba en ese momento. Mango, fundada en 1984 en Barcelona, es el segundo mayor imperio textil de España, con 15.500 empleados en 120 países y 2.700 tiendas. En el momento de su muerte, Andic era la quinta persona más rica de España según la 'Lista Forbes' de 2024, con un patrimonio superior a 8.000 millones de euros. Sus tres hijos poseen ahora el 95% de la empresa.

La repentina muerte de Isak Andic, presidente y cofundador de Mango, causó conmoción a finales del año pasado. Andic falleció en diciembre, tras precipitarse por un barranco cuando hacía senderismo. Ahora, nueve meses después, ha trascendido que su muerte se investiga como un homicidio y que la policía catalana apunta a su hijo, la única persona que le acompañaba en ese momento.

Mango es el segundo imperio textil más grande de España. Fue fundada en Barcelona en 1984, cuando la firma abrió su primera tienda de ropa de mujer en el Paseo de Gracia. Actualmente tiene 15.500 empleados repartidos en 120 países con 2.700 tiendas.

En el momento de su muerte, Isak Andic ostentaba el puesto número cinco de las mayores fortunas de España en la 'Lista Forbes' de 2024, con un patrimonio que supera los 8.000 millones de euros.

Tiene tres hijos que se han repartido el 95% de la empresa: Jonathan, señalado ahora por la investigación de los Mossos d'Esquadra, y dos hijas, Sarah y Judith.