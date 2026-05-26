Coches de alta gama, machetes y mazas: así operaba la peligrosa banda de aluniceros detenida en Tenerife

Más Vale Tarde analiza la detención por parte de la Guardia Civil de una peligrosa banda de aluniceros que también atracaba joyerías y otros establecimientos con machetes. Dejan pérdidas de más de 60.000 euros y un botín de 38.000 en joyas.

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a diez miembros de una banda muy peligrosa que protagonizaban robos con el sistema del alunizaje o atracos empleando machetes y otras armas blancas en joyerías, establecimientos, comercios e incluso casas particulares y que, además, habrían robado más de 20 coches de gran cilindrada.

Todos sus asaltos tienen tres cosas en común: los hacen con coches de alquiler robados, siempre usan pasamontañas y caretas para cubrir sus rostros y, además, portan grandes mazas para romper lo que encuentran a su paso. Escogen locales con amplios escaparates de cristal y llegan a repetir sus robos hasta en 30 ocasiones.

Solo los daños ocasionados se estiman en pérdidas de más de 60.000 euros, además de 38.000 euros robados en joyas. La Guardia Civil ha conseguido detener a diez de los asaltantes de los que, sorprendentemente, ninguno pasa de los 25 años.

Bea de Vicente explica que en este tipo de robos con fuerza "es interesante que entren en prisión porque si no el factor de impunidad y que no entren es muy criminógeno". Sin embargo, apunta que este tipo de delincuentes "van desarrollando al final un oficio y entrar en prisión forma parte de la vida laboral".

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