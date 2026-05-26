Beatriz de Vicente, sobre el apuñalamiento durante una reyerta en Badalona: "Podría ser una tentativa de asesinato"

Los vecinos grabaron desde sus casas una multitudinaria pelea. Uno de los participantes apuñaló por la espalda otro en repetidas ocasiones. El herido fue trasladado por una ambulancia a un centro hospitalario.

Los vecinos de un barrio de Badalona fueron sorprendidos, durante la madrugada del domingo, por una multitudinaria pelea en la calle. "Grabaron el momento en el que uno de los participantes en la reyerta apuñala a otro por la espalda en varias ocasiones", explica Cristina Pardo.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un hombre se acerca a otro y le asesta varias puñaladas. El herido aparece de nuevo en escena con parte de la espalda al descubierto y ensangrentado.

"Qué duras esas imágenes", afirma Pardo. Leo Álvarez cuenta que el herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. "No se ha informado de su estado de salud", añade. El periodista expone que no hay ningún detenido, pero sí muchos identificados.

"Parece un intento de homicidio", expone Iñaki López. "De homicidio e, incluso, de asesinato", añade Beatriz de Vicente, "es por la espalda y en una zona que podría haber cogido el bazo o el pulmón". "Podría ser una tentativa de asesinato", concluye.

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