Iñaki López ofrece un collar de 100.000 euros a Cristina Pardo como regalo de despedida: "Hacemos un crowdfunding en un momento"

Más Vale Tarde ha recibido este martes al joyero Juan Yanes, que ha traído una pieza similar a una de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero.

El joyero Juan Yanes ha llevado una pieza de joyería que se podría asemejar a una de las encontradas en la caja fuerte que José Luis Rodríguez Zapatero tenía en su despacho. Se ha comentado que una de las colecciones podría ser de origen árabe.

Cristina Pardo pregunta al joyero si hay detalles de las piezas que pueden dar pistas de su procedencia. Yanes señala que en estos lugares "es un tipo de joyería de muy alto standing, por la opulencia que tienen". Pero, como puntualiza, "puede ser en todo el mundo y no solo tiene porque ser en un país árabe". Además, indica que ese estilo no tiene porqué indicar que sea árabe.

Iñaki López pregunta, entonces, por una pieza que ha traído el joyero. Este indica que la ha traído "porque es un porte parecido a una de las piezas de las fotografías". Yanes cuenta que es un collar de zafiros y brillantes, aunque son "bastante más pequeños".

Sobre si es fácil saber si un collar es auténtico, el joyero explica que "un profesional, a simple vista, lo puede identificar". López quiere saber cuánto cuesta pieza que él ha traído. Yanes desvela que está por encima de los 100.000 euros. "Cris, cógetelo de regalo de despedida", dice el presentador.

"Hacemos aquí un crowdfunding en un momento", añade. "No encontraría el momento para ponérmelo y no tengo caja fuerte", se 'lamenta' Pardo. "¿Qué tipo de clientela compra estas joyas?", pregunta, entonces, la presentadora. "Presentadores de televisión", responde Iñaki, lo que provoca la risa del joyero. "Presentadoras", puntualiza él.

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