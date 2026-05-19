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Hijo del fundador de Mango

Jonathan Andic paga la fianza de un millón de euros para evitar su entrada a prisión por la muerte del fundador de Mango

El contexto La jueza había fijado en un millón de euros la fianza para el hijo del fundador de Mango para eludir la prisión provisional que había decretado por su presunta relación con la muerte de su padre.

Los Mossos detienen a Jonathan Andic, el hijo del dueño de Mango, por la muerte de su padre, Isak Andic
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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, ha pagado el millón de euros que la jueza le había fijado de fianza tras ser detenido por su presunta relación con la muerte de su padre y ha evitado la entrada en prisión.

Andic ha sido detenido este martes en su domicilio y hacia las 10:00 horas ha sido trasladado a dependencias policiales por los Mossos d'Esquadra, ante quienes se ha negado a declarar. Eso sí, posteriormente ha sido conducido ante la jueza de Martorell (Barcelona) para declarar como investigado por el homicidio de su padre, aunque se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Tras la comparecencia, se ha celebrado una vista de medidas cautelares en la que la fiscal de la sección de jurado de Barcelona Teresa Yoldi ha pedido a la instructora el ingreso en prisión de Andic, eludible bajo una fianza de un millón de euros que ha acabado abonando.

Además, la magistrada había aceptado la petición de la Fiscalía y también había acordado, como medidas cautelares, la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado.

Por su parte, la familia del fundador de Mango ha defendido este martes la inocencia de Jonathan Andic. En un comunicado remitido a los medios, la familia insiste en que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra Jonathan, tras casi año y medio de investigaciones de los Mossos d'Esquadra sobre la muerte de Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 al despeñarse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en una excursión con su hijo mayor, ahora detenido.

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