Un tigre de peluche siembra el pánico en Molina de Segura: varios vecinos llamaron a la policía alarmados

Muchos vecinos decidieron llamar a los agentes para advertirles de que había un felino de grandes dimensiones sobre el tejado de un domicilio. Esto hizo que se desplazaran varias dotaciones de la Policía Local al lugar.

En Molina de Segura, Murcia, se han vivido momentos de pánico. Varios vecinos han decidido llamar a la Policía, muy asustados, ya que habían visto un felino de grandes dimensiones merodeando por los tejados del municipio.

"Los agentes acudieron de inmediato", cuenta Cristina Pardo, "preparados para lo peor". Pero lo que encontraron, con toda seguridad, era algo que no esperaban. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la Policía encontró un peluche de un tigre.

El hallazgo provoca las risas de la presentadora y sus compañeros. "Os juro que os iba a decir: 'Está el pobre de tieso'", comenta Beatriz de Vicente. Los agentes no dudaron en compartir una fotografía del 'peligroso' animal en sus redes sociales.

Leo Álvarez cuenta que uno de los vecinos tenía este animal de peluche sobre el tejado de su vivienda lo que hizo que muchos vecinos llamaran a los agentes. "Se presentaron varias dotaciones de la Policía Local", cuenta Álvarez. "Lo que veo es la oportunidad perfecta para instalar una óptica en Molina de Segura", comenta, irónico, Iñaki López.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido