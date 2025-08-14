El incendio forestal de Zamora-León se convierte en el más extenso de la historia en España

Los detalles El incendio de Molezuelas de la Carballeda, en el que han muerto dos personas cuando realizaban trabajos de desbroce en Nogalejas (León), se ha convertido en el más grave del verano.

El incendio forestal iniciado en Molezuelas de la Carballeda, Zamora, ha devastado más de 37.000 hectáreas, convirtiéndose en el más extenso de la historia de España desde 1968. A pesar de que actualmente el fuego se encuentra sin llama tras una noche tranquila, las condiciones climáticas adversas con vientos de hasta 40 km/h podrían complicar su evolución. Las autoridades, aunque optimistas, mantienen la precaución y continúan trabajando en el aseguramiento del perímetro. La tragedia se ha cobrado la vida de dos personas, Abel Ramos y Jaime Aparicio, quienes fallecieron tras sufrir graves quemaduras mientras realizaban labores de desbroce.

El incendio forestal que se inició el pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y que ha traspasado la frontera de León con extrema violencia, apunta a superar las 37.000 hectáreas de superficie quemada entre ambas provincias.

La estimación del área afectada por el fuego que se realiza a partir de la información ofrecida por los mapas del sistema satelital europeo Copernicus, confirma que este es el incendio más grave del verano y el más extenso de la historia en España.

En concreto, los datos ofrecidos señalan que este sería el peor fuego vivido en el país desde 1968, año en el que comienzan las estadísticas oficiales.

Ahora, se encuentra sin llama tras una noche "tranquila". La evolución de ese incendio la ha ofrecido el director técnico de extinción Manuel Moreno, que ha advertido, aun así, de que las condiciones climáticas de las próximas horas no van a ser fáciles, ya que se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora y dirección cambiante, aunque algo menos intensas que las de los últimos días.

Por ello se ha mostrado precavido sobre la evolución del fuego en las próximas horas, aunque "somos relativamente optimistas", ha declarado, tras largas jornadas de trabajos desde que se declarara el fuego el domingo, y el lunes pasara a León, donde todavía hay una treintena de pueblos desalojados con más de 8.000 afectados.

A lo largo de este jueves continuarán los trabajos de aseguramiento del perímetro con retenes de maquinaria y, en los lugares en los que no es posible por la orografía meter maquinaria, de forma manual.

Además, se va a vigilar el perímetro del fuego para que no haya reproducciones ni se salga de él, aunque la gran extensión del área del incendio hace necesario desplegar un gran número de profesionales de extinción para ello.

En la última noche, la evolución ha sido "muy favorable" debido tanto al trabajo de los medios de extinción nocturnos como a la mejoría de la humedad ambiental y las temperaturas algo más bajas que las noches anteriores.

La situación ya había registrado una mejoría en el día de ayer, lo que permitió el realojo de las localidades que estaban evacuadas, con unos 1.000 vecinos.

Mueren dos personas en el incendio

En el incendio de Molezuelas de la Carballeda han muerto dos personas cuando realizaban trabajos de desbroce en Nogalejas (León).

Por un lado, Abel Ramos, un joven de 35 años, que falleció el 12 de agosto tras sufrir graves quemaduras durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón.

El segundo fallecido es un joven de 37 años, Jaime Aparicio, que estaba ingresado en la UCI en estado crítico tras haber sufrido quemaduras durante el mismo operativo que Abel.