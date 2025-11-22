Antifascistas salen a la calle en Madrid para denunciar "50 años de impunidad franquista"

El contexto La manifestación se produce después de que este viernes falangistas marcharan por la capital contra el "régimen genocida del 78" entre cánticos xenófobos y racistas.

La Coordinadora Antifascista de Madrid ha convocado este sábado una manifestación en el centro de la capital para defender que el "antifascismo está en todos los frentes" y denunciar los "50 años de impunidad franquista".

Los manifestantes quieren reivindicar que todavía hay que luchar con el franquismo presente en nuestras calles, en una protesta que tiene lugar en la semana en la que se cumple medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco

Además, esta manifestación antifascista se produce después de que este viernes falangistas marcharan en Madrid contra el "régimen genocida del 78" entre cánticos xenófobos y racistas. Asimismo, se vieron banderas preconstitucionales y los participantes cantaron el 'Cara al sol' con el brazo en alto, unos hechos que ya estudia la Delegación del Gobierno en Madrid para imponer sanciones aplicando la Ley de Memoria Democrática.

La convocatoria era a las 18:00 horas en la laza de Antón Martín y concluirá en el Congreso de los Diputados. Sus organizadores han destacado que el día de hoy es especialmente importante, porque a pesar de que han pasado 50 años de la muerte de Franco, todavía se siguen haciendo actos conmemorativos en memoria del caudillo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.