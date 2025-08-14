Muere uno de los voluntarios heridos en el incendio de León tras las graves quemaduras sufridas en su cuerpo

Los detalles La víctima se encontraba en la UCI luchando contra quemaduras muy graves. En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad.

Los incendios forestales en León suman ya su segunda víctima mortal. Se trata de Jaime Aparicio, un joven de 37 años que estaba en estado crítico tras sufrir quemaduras en más del 85% del cuerpo y que era compañero de Abel, el otro voluntario fallecido.

Aparicio ha muerto esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones. En total, son cinco las personas que siguen ingresadas en el Hospital Universitario Río Hortega, con quemaduras y heridas de gravedad.

Tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

El primer fallecimiento se produjo el martes 12 de agosto, cuando Abel Ramos, de 35 años, perdió la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas, en el que participaba junto a Jaime Aparicio.

Castilla y León registra 16 incendios activos

La situación en Castilla y León continúa siendo preocupante. La jornada del miércoles concluía con un total de 16 incendios activos, de los cuales seis se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, Palencia y León, mientras que tres alcanzan el nivel 1 en León.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León publicado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, del que se desprende que han aumentado el número de fuegos que permanecen activos en la comunidad.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Palencia, donde el fuego de Molezuelas de la Carballeda saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y ha provocado nuevos desalojos con más de 1.300 personas evacuadas a centros de Astorga.

Preocupa también el incendio forestal de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, en el que trabaja desde su origen el pasado lunes un operativo conformado por más de una veintena de medios aéreos y terrestres.

Otras de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran tres grandes fuegos -Yeres, Llamas de Cabrera y Anllares del Sil- que han movilizado a más de 150 medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.