Carlos Sainz enciende la Navidad en Madrid: 13 millones de luces LED y 46 días de iluminación navideña

Madrid ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de más de 13 millones de bombillas LED, un acto liderado por el doble campeón de rallys Carlos Sainz y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La ceremonia, que tuvo lugar en una abarrotada Plaza de Cibeles, incluyó fuegos artificiales y música de Pablo López. La iluminación navideña de la ciudad destaca por sus 240 emplazamientos, incluyendo novedades como una vela gigante en Nuevos Ministerios y un Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas. Simultáneamente, Barcelona también celebró su encendido navideño, con el alcalde Jaume Collboni y el alcalde de Belén, Maher Canawati, encabezando el evento en el paseo de Gràcia. La capital catalana ha ampliado su iluminación con 16 kilómetros adicionales de calles decoradas.

Madrid ha iluminado sus calles este sábado para recibir la Navidad después de que doble campeón de rallys Carlos Sainz haya presionado el botón que ha encendido las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y 13 grandes abetos que pondrán luz y color a la capital durante estas fechas.

Acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el cuatro veces ganador del París-Dakar ha presionado el botón de arranque a 46 días de iluminación navideña ante una abarrotada Plaza de Cibeles que ha congregado, según el regidor, a "unas 90.000 personas".

Al filo de las 20:30 horas, el piloto y el alcalde han apretado el botón de encendido, que ha estado acompañado de fuegos artificiales y los vítores de los congregados. El bicampeón de rallys ha expresado que era "un orgullo y un privilegio compartir con muchos madrileños" este evento, mientras que el alcalde ha recalcado que lo que hace "tan especial" la Navidad en Madrid son sus habitantes, que la convierten en una ciudad "siempre con los brazos abiertos, mirando siempre hacia el prójimo".

"Aquí hay más de tres millones y medio de personas que todos los días nos levantamos para sacar nuestras vidas adelante y lo hacemos sabiendo que los unos sin los otros no somos nadie y que tenemos que apoyarnos todos", ha manifestado.

El acto de inauguración ha sido amenizado con el estreno de un videomapping proyectado en la fachada de la sede del Ayuntamiento y la música de Pablo López que, acompañado de su piano, ha interpretado varios de sus temas, entre ellos su nuevo sencillo 'El Niño del Espacio', adelanto su quinto disco.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la vicealcaldesa, Inma Sanz, así como miembros del Gobierno local y representantes de los distintos grupos municipales han estado presentes en el acto 'más mágico de la ciudad'.

Previo al pistoletazo de salida del encendido navideño, los miles de ciudadanos congregados han amenizado la espera con un gran videomapping proyectado en el Palacio de Cibeles bajo el título 'La energía de la Navidad', un cuento contemporáneo en el que Madrid, cosmopolita, abierta y, a la vez, familiar, es la gran protagonista.

El espectáculo, desarrollado por un equipo de 25 creativos y más de 150 técnicos, combina 3D e inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas. Para hacerlo realidad, se han utilizado 14 proyectores de última generación que suman más de medio millón de lúmenes.

Tras ello, la ópera ha puesto banda sonora a la Plaza de Cibeles con las voces de la soprano Lucía Iglesias, la mezzosoprano Andrea Rey, el tenor Marceo Solís y Belén Castillo al piano, en una colaboración con la Fundación Amigos del Teatro Real y su programa 'Crescendo'.

Récord de bombillas

Tras el encendido, más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética iluminan 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la capital, que brilla con 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos.

Entre las novedades, destaca la iluminación de Gran Vía, reconvertida en un campo de copos de nieve en 31 arcos de 10,5 metros y 309.000 luces LED produciendo destellos en blanco frío y cálido.

Otro de los grandes reclamos de esta Navidad es la vela gigante en Nuevos Ministerios, de 12 metros y 14.500 puntos LED. Se suma este año un amanecer recreado con arcos de luz, del blanco cálido al naranja, en Goya.

Grandes ángeles luminosos no podían faltar en la Navidad madrileña. La Plaza de Carlos V, Atocha, corona las fiestas con estos grandes ángeles, de 10 metros cada uno, con más de 85.000 luces LED en total.

Y, sin duda, una de las grandes novedades es el gran Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas, de 7 metros de diámetro, sin olvidar el Nacimiento luminoso frente al Congreso de los Diputados, de 12 metros, 12 metros de alto y más de 70.000 lunes que harán efecto vidriera.

Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces en Barcelona

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Belén, el palestino Maher Canawati, han dado el pistoletazo de salida a la Navidad este sábado por la tarde con un espectáculo de encendido de luces en el paseo de Gràcia entre la ronda Sant Pere y la Gran Via. Simultáneamente, se han hecho actos de encendido en la mayoría de distritos, con espectáculos y actividades en Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y Sant Andreu.

El acto central en el paseo de Gràcia, comisariado por Jordi Duran y concebido por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez, ha incluido el villancico 'Un cor que batega' cantado por un grupo integrado por personas de ocho a 98 años.

La iluminación navideña de la capital catalana lleva el sello 'Barcelona Llums de Nadal', que cuenta con cinco diseños de autor en las vías principales de la ciudad, como la plaza Catalunya y la Gran Via. Otra novedad es que Barcelona tiene este año 16 kilómetros más de calles iluminadas, destacando la incorporación de la reformada Via Laietana.

