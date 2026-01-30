Altos cargos del Ayuntamiento de Alicante se quedan con pisos de protección oficial para personas con rentas limitadas

¿Qué ha pasado? Los ediles alicantinos no se han podido resistir a una oferta de pisos de tres a cuatro dormitorios con piscina y gimnasio, que han conseguido la concejala de urbanismo, dos hijos de un alto cargo y el propio arquitecto.

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado, por primera vez en 20 años, una promoción de viviendas de protección oficial con precios asequibles, destinadas a personas con rentas limitadas. Sin embargo, ha surgido controversia porque varias de estas viviendas han sido adjudicadas a personas vinculadas al consistorio, como la concejala de urbanismo y los hijos de la directora general de Contratación Pública, quien ha dimitido. El alcalde, Luis Barcala, ha prometido investigar cualquier irregularidad. La oposición critica la falta de control en el proceso de adjudicación, mientras que la cooperativa responsable señala a la Consellería de Vivienda como encargada de verificar los requisitos.

El Ayuntamiento de Alicante ha sacado por primera vez en 20 años una promoción de viviendas de protección oficial. De tres y cuatro dormitorios. Con piscina y con gimnasio. Una oferta social a precios asequibles para personas con rentas limitadas... que han conseguido la concejala de urbanismo, dos hijos de un alto cargo e incluso el propio arquitecto.

Porque tan atractiva era la oferta que los ediles alicantinos no se han podido resistir. Que varios miembros del Ayuntamiento han logrado. Una es la propia concejala de urbanismo, que además ha logrado uno de estos pisos junto a su pareja.

Además de los dos, los hijos de la directora general de Contratación Pública, que ha dimitido hace unas horas, también han sido agraciados con una de estas viviendas de protección oficial.

Una noticia que ha sorprendido en el consistorio. "Ante el más mínimo atisbo de responsabilidad iré a la Fiscalía. Caiga quien caiga", ha afirmado Luis Barcala, alcalde de Alicante.

Y es que son personas de dudoso cumplimiento de los requisitos, entre los que está el de la renta limitada. Además, casualmente, es también gente que podría haber sido necesaria para que el proyecto se pudiera llevar a cabo.

Es justamente lo que denuncian desde la oposición. "¿Quién decidía por qué se adjudicaba esa vivienda? El Ayuntamiento renuncia a ejercer las funciones de control", ha afirmado Ana Barceló, portavoz del grupo socialista alicantino.

Por su parte, la cooperativa asegura que esa decisión no es suya y apunta a la Consellería de Vivienda. "Los requisitos de los adjudicatarios los comprueban allí con los datos de Hacienda", cuenta uno de los responsables de la entidad gestora.

Ante esto, tanto la oposición como el propio alcalde exigen explicaciones al Gobierno de la Comunitat Valenciana.

