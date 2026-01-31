Los artistas más premiados por los Grammy: 10 nombres que han marcado la historia de la música

A punto de celebrar la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, acompáñanos en este recorrido por los récords de la academia que marcan el panorama musical mundial.

Queda muy poco para disfrutar de la 68ª edición de los Premios Grammy en 2026, una gala que rinde homenaje al sector musical que tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (lo que antes se conocía como Staples Center, mítico epicentro de estos premios).

En esta nueva edición se suman a las categorías tradicionales la de Mejor Álbum Country Tradicional y la de Mejor Portada, decisión rodeada de controversia entre quienes aplauden la medida y quienes la cuestionan, puesto que llega justo un año después de que Beyoncé se alzase con el título de la primera mujer negra en ganar el premio al Mejor álbum country con su 'Cowboy Carter'.

Y de Beyoncé precisamente hablarmos en esta lista conformada a lo largo de más de seis décadas, más de 60 años en los que los Premios Grammy han reconocido a miles de profesionales de la música, pero solo un grupo muy reducido ha logrado situarse en la cima del palmarés histórico.

El ranking de los artistas con más premios Grammy refleja no solo éxito comercial, sino también longevidad, innovación y una influencia decisiva en distintos géneros y generaciones.

Top 10 de los artistas Grammy

Aquí repasamos el top 10 de los artistas con mayor número de premios Grammy:

1ª Beyoncé - 35 Grammys

Beyoncé recoge el Grammy.

Beyoncé ha evolucionado desde su debut en el grupo Destiny's Child hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop y el R&B contemporáneo. Su relación con los Premios Grammy es clave para entender ese liderazgo: es la artista más galardonada de la historia de la Academia, con 35 estatuillas obtenidas a lo largo de distintas etapas de su carrera.

Gran parte de estos premios han reconocido tanto canciones como álbumes completos. Temas como 'Crazy in Love', 'Single Ladies (Put a Ring on It)' o 'Drunk in Love' fueron distinguidos en categorías centrales. Además, Beyoncé ha acumulado múltiples Grammys en apartados que van desde mejor álbum de R&B o dance/electrónica hasta mejor interpretación vocal o grabación del año.

2º Sir Georg Solti - 31 Grammys

Director de orquesta húngaro-británico, Sir Georg Solti fue durante décadas el artista más premiado en la historia de los Grammy. Su prestigio se cimentó en grabaciones de referencia del gran repertorio operístico y sinfónico, especialmente con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Sus premios reconocen interpretaciones de obras de Wagner, Mahler o Mozart y reflejan una carrera marcada por la excelencia técnica y la profundidad interpretativa en la música clásica.

3º Quincy Jones - 28 Grammys

Quincy Jones en una foto de archivo.

Quincy Jones es uno de los productores y compositores más influyentes del siglo XX. Su palmarés Grammy está ligado tanto a su obra propia como a proyectos que marcaron la música popular, incluidos álbumes históricos y bandas sonoras. Aunque muchas de sus canciones más famosas están asociadas a otros artistas, su huella es inseparable de clásicos como 'Thriller' o 'Billie Jean', reconocidos repetidamente por la Academia a través de su producción.

4º Chick Corea - 28 Grammys

Chick Corea

Pianista y compositor fundamental del jazz moderno,Chick Corea desarrolló una carrera basada en la experimentación y la fusión de estilos. Sus Grammys premiaron trabajos que abarcan desde el jazz acústico hasta la fusión eléctrica, con piezas emblemáticas como 'Spain' o 'La Fiesta'. Su influencia se extiende durante más de cinco décadas y sus galardones reflejan una búsqueda constante de nuevas formas musicales.

5ª Alison Krauss - 27 Grammys

Alison Krauss comenzó su carrera profesional siendo apenas una adolescente y pronto se convirtió en una figura central del bluegrass y el country. Violinista, cantante y productora, ha publicado más de una quincena de álbumes y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

Gran parte de sus 27 Grammys reconocen discos y colaboraciones que revitalizaron la música de raíces estadounidenses, entre ellos sus trabajos con Union Station. Canciones como 'When You Say Nothing at All' contribuyeron a llevar el bluegrass a un público mucho más amplio, consolidando su estatus como una de las artistas más premiadas de la historia.

6º Pierre Boulez - 26 Grammys

Compositor y director francés, Pierre Boulez fue una de las figuras más influyentes de la música contemporánea del siglo XX. Sus 26 premios Grammy están vinculados tanto a su labor como director como a sus propias composiciones, muchas de ellas asociadas a la vanguardia musical europea. Obras como 'Le Marteau sans maître' o 'Pli selon pli', fundamentales del repertorio contemporáneo, consolidaron su prestigio internacional.

Además, sus grabaciones al frente de grandes orquestas en obras de Debussy, Ravel o Stravinski fueron ampliamente reconocidas por la Academia. Su presencia en este ranking subraya el peso de la música académica y experimental dentro del palmarés histórico de los Grammy.

7º John Williams - 25 Grammys

John Williams junto a C-3PO, en una imagen de archivo

John Williams es uno de los compositores más reconocibles del cine, con una carrera que abarca más de cinco décadas. Sus Grammys premian bandas sonoras que forman parte del imaginario colectivo, como las de 'Star Wars', 'Indiana Jones', 'Harry Potter' o 'Jurassic Park'. Más allá del número de premios, su música ha acompañado a algunas de las películas más taquilleras de la historia y ha definido el sonido del cine comercial moderno.

8º Stevie Wonder - 25 Grammys

Stevie Wonder, ciego desde que nació, es uno de los cantantes más significativos

Con una carrera iniciada a temprana edad, Stevie Wonder construyó un legado que transformó el soul y el pop desde los años sesenta y, especialmente, durante la década de 1970. Multiinstrumentista y compositor, alcanzó su etapa más reconocida con canciones como 'Superstition', 'Isn’t She Lovely' o 'Sir Duke', que le otorgaron Grammys en categorías principales y ayudaron a impulsar ventas de decenas de millones de discos en todo el mundo. Su trayectoria destaca por la combinación de innovación sonora, éxito comercial sostenido y un marcado compromiso social en sus letras.

9º Vladimir Horowitz - 25 Grammys

Vladimir Horowitz fue uno de los pianistas más aclamados del siglo XX. Sus Grammys reconocen grabaciones consideradas de referencia del repertorio clásico, especialmente obras de Chopin, Liszt y Rachmaninoff. Su técnica, su expresividad y su influencia en generaciones posteriores lo sitúan entre los intérpretes clásicos más reconocidos por la Academia.

10º Jay-Z - 24 Grammys

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Jay-Zha ocupado un lugar central en la historia del hip-hop. Sus 24 premios Grammy reconocen álbumes y canciones que marcaron la evolución del rap, entre ellas '99 Problems', 'Empire State of Mind' y 'Hard Knock Life (Ghetto Anthem)'.

Además de su faceta como intérprete, la Academia ha premiado en varias ocasiones su trabajo como productor y compositor. La presencia constante de Jay-Z en el palmarés refleja tanto su influencia artística como la consolidación del rap como género principal dentro de los Grammy.

