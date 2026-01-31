Ahora

Los Mossos detienen a un hombre de 49 años acusado de matar violentamente a una persona en Sabadell

¿Qué ha pasado? Los agentes han recibido un aviso a las 05:30 de la madrugada por una presunta pelea en el domicilio. En el interior hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con aparentes signos de violencia.

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro en Sabadell, en Barcelona.

Fue a eso de las 05:30 de la madrugada cuando las fuerzas del orden recibieron un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio. A su llegada, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, tal y como informan en un comunicado.

Además, en el mismo lugar encontraron al sospechoso, ya detenido por su presunta relación con los hechos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

