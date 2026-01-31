Los Mossos detienen a un hombre de 49 años acusado de matar violentamente a una persona en Sabadell

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a un hombre de 49 años en Sabadell, Barcelona, como presunto responsable de la muerte violenta de otro hombre. El incidente ocurrió alrededor de las 05:30 de la madrugada, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre una pelea en un domicilio. Al llegar, encontraron el cadáver de un hombre con signos de violencia y al sospechoso, quien fue detenido en el lugar. Se ha iniciado una investigación para aclarar los hechos, que se mantienen bajo secreto de sumario.

Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro en Sabadell, en Barcelona.

Fue a eso de las 05:30 de la madrugada cuando las fuerzas del orden recibieron un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio. A su llegada, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, tal y como informan en un comunicado.

Además, en el mismo lugar encontraron al sospechoso, ya detenido por su presunta relación con los hechos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

