Liberación total

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos en Venezuela tras semanas de liberaciones

Los detalles Así lo ha comunicado la 'número dos' de Maduro en un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Según explicó, el objetivo, es "favorecer la convivencia y la paz social en el país".

Delcy Rodríguez.Delcy Rodríguez.Reuters
La presidenta interina en Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes la aprobación de una amnistía de carácter general dirigida a todos los presos políticos en territorio venezolano tras semanas de liberaciones parciales.

Así lo ha comunicado la 'número dos' de Nicolás Maduro en un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Según explicó Rodríguez, la iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional con el objetivo, dijo, de "favorecer la convivencia y la paz social en Venezuela".

En su intervención, hizo un llamamiento a dejar atrás la confrontación y rechazó cualquier forma de violencia o represalia, subrayando que la decisión fue tomada en coordinación con Maduro.

Por su parte, el chavismo sostiene que más de 600 presos han sido liberados, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran el total en 302.

La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. El anuncio se produce semanas después de que comenzara un proceso gradual de excarcelaciones, iniciado tras la detención del presidente capturado por las fuerzas militares de Donald Trump en la madrugada de este 3 de enero.

