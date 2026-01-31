Sancionado un guardia civil por hacerle un 'calvo' al jefe de escoltas de Pedro Sánchez

Los detalles Tras tomar cervezas y cubatas, el agente fue al gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno y se bajó los pantalones "en presencia de dos policías nacionales".

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado una sanción de 20 días de empleo y sueldo para un guardia civil asignado al equipo de seguridad de Moncloa, quien realizó un 'calvo' al jefe de escoltas de Pedro Sánchez y a un subinspector de policía. El incidente ocurrió el 1 de abril de 2022, cuando el agente, en estado de embriaguez, se bajó los pantalones en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. El Tribunal desestimó el recurso del agente, señalando que su conducta fue gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil. Además, el guardia civil permitió y participó en el consumo de alcohol en las instalaciones, incumpliendo sus responsabilidades de supervisión.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 20 días de empleo y sueldo para un guardia civil destinado en el equipo de seguridad de Moncloa que hizo un 'calvo' al jefe de escoltas de Pedro Sánchez y a un subinspector de policía, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2022, cuando después de haber estado tomando cervezas y cubatas, el agente se dirigió a "la sala de cardio" del gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, y en presencia de un subinspector de Policía y del inspector y jefe de escoltas del presidente del Gobierno, "se bajó los pantalones y les enseñó el culo, a la vez que bailaba y se ponía de cuclillas".

Además, la sentencia describe que el guardia civil se encontraba "con síntomas de embriaguez, un fuerte olor a alcohol y la voz pastosa", mientras pronunciaba "frases incoherentes, bailaba y se bajaba el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo". "Por consiguiente, el Tribunal de instancia tuvo pruebas suficientes para considerar enervada la presunción de inocencia", añade.

De esta forma, el TS ha desestimado el recurso de casación que interpuso el agente tras ser condenado a 20 días de suspensión de funciones por emborracharse en el gimnasio del que del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, del que era encargado, y hacer el 'calvo' a los dos policías nacionales.

En este sentido, la Sala de lo Militar ha confirmado la sanción que ya interpuso la directora general del Instituto Armado, ratificada por el Tribunal Militar Central, por "la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil".

"Como responsable del gimnasio le correspondían, entre otras funciones, la de mantener el orden en dichas dependencias y evitar el incumplimiento de las normas e instrucciones relativas tanto a la utilización de los locales como a la conservación y utilización de las máquinas que se encuentran dentro de estos locales para realizar actividades deportivas", subraya.

Sin embargo, sobre las 15:00 horas, otros agentes llegaron a las instalaciones con una botella de ginebra y refrescos, que empezaron a beber mezclados. Ante esta situación, el encargado de supervisar el gimnasio "no solo permitió la introducción y el consumo de alcohol, sino que además participó de dicho consumo", destacan los magistrados. Tras ello, fue cuando el guardia civil, "con síntomas de embriaguez", se bajó el pantalón ante los dos policías.

