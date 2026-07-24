El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por los incendios

El contexto El ministro del Interior ha declarado la emergencia de interés nacional ante la evolución de los incendios declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila debido a los incendios forestales en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. La decisión, anunciada tras una reunión en Cenicientos presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responde a la gravedad de los incendios, las condiciones meteorológicas adversas y la necesidad de movilizar recursos. La dirección operativa recae en la Unidad Militar de Emergencias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había solicitado esta declaración debido a la magnitud de los incendios, que afectan a más de 10.000 madrileños evacuados.

El Gobierno ha declarado esta medianoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila). El Ejecutivo ha confirmado su decisión al término de la reunión mantenida con el Cecopi en el puesto de mando avanzado de Cenicientos y que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"La decisión se ha tomado debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado desde el Cecopi. Así, la dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Horas antes, el Gobierno de Ayuso había solicitado la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional ante la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León y la posibilidad, como sucedió el miércoles en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias.

La presidenta madrileña hizo esta petición en X, donde señaló que en Madrid "hay miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción". "Nuestros efectivos junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) están jugándose la vida para salvar vidas y bienes", subrayó.

Ayuso advirtió además que para este jueves "se esperan condiciones meteorológicas muy adversas", por lo que "es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios". Además, destacó "el comportamiento de las personas afectadas" y "(...) de quienes están trabajando en condiciones muy difíciles para ayudarles".

10.000 afectados por los incendios

En la región madrileña, hay tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

Esta situación afecta de momento a la seguridad de más de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados, según el Gobierno madrileño. Asimismo, el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha indicado que trabajan dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias "para poder salvar vidas y bienes".

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