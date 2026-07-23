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'Simpa' veraniego en Benidorm: detenido un hombre por no pagar hoteles ni restaurantes durante diez días

Los detalles El hombre, de nacionalidad islandesa, está acusado de un presunto delito de estafa.

Imagen de archivo de la playa en Benidorm Imagen de archivo de la playa en BenidormEuropa Press
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La Policía Local de Benidorm ha detenido a un hombre de 50 años y nacionalidad islandesa acusado de un delito de estafa tras, presuntamente, alojarse durante diez días en distintos hoteles y consumir en establecimientos de hostelería de la ciudad sin abonar las facturas.

Según ha informado este jueves el cuerpo policial a través de sus redes sociales, el arrestado llevaba unos diez días en Benidorm y, durante ese periodo, había pernoctado en varios hoteles y desayunado, comido y cenado en distintos locales sin pagar por los servicios recibidos.

La Policía Local intervino en varias ocasiones a raíz de incidencias relacionadas con el hombre y, tras comprobar el patrón de actuación, procedió finalmente a su detención por un presunto delito de estafa.

El portavoz de la Policía Local de Benidorm, Quique Tortosa, ha explicado a 'EFE' que los agentes habían actuado con el sospechoso en distintos establecimientos de la ciudad antes de practicar el arresto al décimo día de estancia.

La Policía Local ha difundido la actuación en sus redes sociales con un tono humorístico al señalar que al detenido se le había "pasado la cuenta" y que, para quienes opten por esa forma de viajar, el cuerpo dispone de "un pack especial con alojamiento incluido", en alusión a su ingreso en dependencias policiales. El arrestado ha quedado a disposición de la autoridad competente.

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