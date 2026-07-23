Máxima preocupación por el fuego en Ávila: el fuerte viento complica la extinción en el incendio en Burgohondo

Los detalles El incendio, que se declaró este miércoles, ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance "virulento" de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetros en 40 minutos.

Un incendio en Burgohondo, Ávila, ha obligado a desalojar a 1.500 personas debido al avance "virulento" de las llamas, que se desplazan a gran velocidad impulsadas por el viento. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, junto al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, han destacado la coordinación de las administraciones para salvar vidas. Las llamas han afectado la Reserva Natural del Valle de Iruelas y destruido cinco viviendas en El Tiemblo. Más de 300 efectivos, incluyendo la UME, trabajan en la extinción, con apoyo de medios aéreos y el satélite Copernicus. El presidente Mañueco ha pedido prudencia a la población.

El incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo (Ávila) ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance "virulento" de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetros en 40 minutos. Mucho tiene que ver el fuerte viento y las condiciones meteorológicas adversas que esta zona sufre, algo que complica la extinción de las llamas.

Los datos han sido facilitados desde la zona por el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, junto al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que han destacado la "unidad" de todas las administraciones, al tiempo que han destacado que las medidas adoptadas pretenden salvar vidas.

Además de las evacuaciones, incluyendo dos cámpines y un núcleo de turismo rural, y el confinamiento de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, las llamas se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios más singulares de la provincia, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa.

Preguntado al respecto, Hernández ha confirmado no solo que el fuego ha llegado a este espacio natural, sino que "prácticamente ha sido arrasado", debido a la velocidad de las llamas de este incendio "tan virulento que ha quedado prácticamente fuera de la capacidad de extinción". Según ha apuntado el delegado territorial de la Junta, los trabajos del extenso operativo desplegado en esta zona de la provincia de Ávila próxima a la Comunidad de Madrid tienen "una antelación de diez kilómetros" respecto a la cabeza del fuego, teniendo en cuenta que "va muy rápido".

Cinco viviendas, arrasadas

Las evacuaciones, que se suman al centenar del miércoles en Burgohondo, se han producido en el núcleo de turismo rural 'Valle de Iruelas' y, especialmente, en la urbanización 'La Atalaya', de El Tiemblo, donde viven en torno a 1.300 personas y han quedado "arrasadas" cinco viviendas.

El hecho de que los medios de extinción estén trabajando con 10 kilómetros de antelación respecto a la cabecera del incendio, trata de "salvaguardar" la localidad de El Tiemblo, cuya población, aunque ronda los 4.500 habitantes, estos días, al igual que el resto de la zona, multiplica varias veces su población.

De los desalojados, en torno a 250 se van a alojar en el polideportivo municipal de El Barraco, al igual que el miércoles sucedió con la instalación deportiva de Burgohondo con el centenar de evacuados de su barrio de Puente Nueva, que no han podido retornar a sus casas.

Un dispositivo al que se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y al que el Gobierno ha aportado "todas las capacidades a disposición" de la Junta, según la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Barcones ha explicado que en la emergencia trabajan actualmente más de 300 efectivos, tanto miembros de la UME como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos efectivos de la Policía Nacional, que "van a ayudar también".

A todo ello se suman los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como tres brigadas helitransportadas y otros tres medios aéreos adicionales a los que tienen las propias BRIF. Asimismo, Barcones ha anunciado la activación del satélite de la Unión Europea 'Copernicus', para que "dé imágenes de precisión del incendio", de manera que ponga "todas las capacidades al servicio de la emergencia" y "se pueda acabar lo antes posible con este fuego".

Finalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido "unidad y prudencia" ante este "importante" incendio forestal, al tiempo que ha instado a la población de los municipios afectados a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El presidente castellano-leonés ha dirigido un mensaje de "precaución" a los vecinos de municipios como Navaluenga, Burgohondo, El Tiemblo y sus anejos, a quienes ha pedido que atiendan las instrucciones de los servicios de emergencia para garantizar su seguridad.

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