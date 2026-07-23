Controles en las piscinas de Burgos para evitar el baño en calzoncillos: "Lamine Yamal lo ha puesto de moda"

Los detalles El personal de las instalaciones vigilará que los bañistas cumplan la normativa, reabriendo una discusión que divide a los usuarios: "Lo veo súper higiénico".

El debate sobre usar calzoncillos debajo del bañador resurge cada verano, y este año el Ayuntamiento de Burgos ha decidido intensificar la vigilancia en sus piscinas para evitar esta práctica, considerada poco higiénica y potencialmente causante de irritaciones. Aunque la normativa no es nueva, el refuerzo de los controles ha reabierto la discusión. Algunos bañistas lo ven como una moda impulsada por los jóvenes, mientras que otros lo consideran antihigiénico. Los expertos advierten que la ropa interior no es adecuada para piscinas, ya que puede acumular suciedad y retener más humedad que un bañador. La medida ha generado opiniones divididas, con algunos usuarios apoyando la normativa por razones de higiene, mientras otros no consideran que sea un problema significativo. El debate continúa entre cuestiones de salud, moda y comodidad.

¿Calzoncillos debajo del bañador, sí o no? Es un debate que resurge cada verano en las piscinas públicas y que este año ha llegado hasta las normas municipales. Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos ha anunciado que intensificará la vigilancia en sus piscinas para evitar que los usuarios entren al agua con ropa interior bajo el bañador, una práctica que considera poco higiénica y que, además, podría favorecer la aparición de irritaciones o alergias.

La medida no es nueva, pero sí el refuerzo de los controles. El personal de las instalaciones vigilará que los bañistas cumplan la normativa, reabriendo una discusión que divide a los usuarios. "No me ha dado tiempo a quitármelo", reconoce entre risas un bañista. Para otros, la respuesta es mucho más tajante: "Un calzoncillo que puede haber llevado dos días puesto, ¿qué hace dentro de una piscina?", se pregunta otro usuario.

Aunque muchos la relacionan con las nuevas generaciones, la práctica viene de lejos: "Yo cuando hice la mili en Tarragona me bañaba en calzoncillos", recuerda un hombre, mientras que otros creen que los jóvenes han vuelto a popularizarla.

"La juventud lo utiliza. Aquí veo a los chicos en la piscina con los calzoncillos por fuera. El Lamine Yamal este lo ha puesto de moda", comenta otro bañista.

La decisión del Ayuntamiento de Burgos ha generado opiniones para todos los gustos. Hay quienes consideran que la medida está más que justificada: "Lo veo súper higiénico que tengan esta norma", asegura un joven.

Otros, en cambio, no creen que suponga un problema real. "Ni higiénico ni antihigiénico. Entiendo que las piscinas estén suficientemente limpias", afirma una mujer, mientras otra añade: "Si es por higiene, me imagino que tendrá algún sentido".

Los expertos recuerdan que la ropa interior no está diseñada para utilizarse en piscinas. Puede acumular suciedad, restos de sudor o bacterias del uso diario y, además, retiene más humedad que un bañador, favoreciendo irritaciones cutáneas y otros problemas dermatológicos.

Más allá de la higiene, hay quienes creen que llevar calzoncillos debajo del bañador simplemente resulta incómodo: "Tarda más tiempo en secar. Estás mucho tiempo mojado...", explica otro bañista. Mientras Burgos endurece los controles, el debate sigue abierto entre quienes consideran que se trata de una cuestión sanitaria, quienes lo ven como una simple moda y quienes admiten que, en ocasiones, es solo una cuestión de comodidad… o de pura pereza.

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