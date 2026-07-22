Un incendio en Almorox (Toledo) llega a Madrid: obliga a confinar Villa Del Prado y a evacuar una urbanización

Los detalles El Infocam ha declarado el fuego en situación operativa nivel 2, ha obligado a evacuar la urbanización El Pinar y a confinar la urbanización El Romillo, ambas situadas en el municipio toledano.

Un incendio forestal declarado en Almorox, Toledo, ha alcanzado la Comunidad de Madrid, provocando la activación del nivel 2 de emergencia en ambas regiones. La urbanización El Pinar ha sido evacuada y El Romillo confinada en Almorox, mientras que en Villa del Prado, Madrid, se ha evacuado El Encinar del Alberche y confinado a sus habitantes. La carretera N-403 está cerrada entre Cadalso de los Vidrios y Almorox. En la zona operan 15 dotaciones de bomberos de Madrid y Castilla-La Mancha, además de siete medios terrestres y 29 efectivos del Infocam, tras ser detectado el fuego a las 16:52 horas.

Este miércoles se ha declarado un nuevo incendio en Almorox (Toledo), que ya ha llegado a Madrid. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado el fuego en situación operativa nivel 2, ha obligado a evacuar la urbanización El Pinar y a confinar la urbanización El Romillo, ambas situadas en este municipio toledano.

Según Infocam, se ha enviado un mensaje Es-Alert para informar de la situación a la población. Además, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

También la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del Plan ante Incendios Forestales por el incendio forestal en Almorox, suceso que ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche del municipio madrileño de Villa Del Prado, donde se ha confinado a la población.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, hasta la zona se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales autonómicos.

En el incendio trabajan asimismo bomberos forestales del Infocam, que según el sistema de información de incendios forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tiene siete medios terrestres y 29 efectivos en la zona. El fuego ha sido detectado a las 16:52 horas por un vigilante fijo.

Condiciones meteorológicas totalmente adversas

En la provincia de Toledo está decretado el nivel 2 por altas temperaturas, ya que hay aproximadamente unos 39-40 grados en esta zona. El viento sopla de componente suroeste: las llamas están marcando esa dirección del viento, lo que provoca que suba la llama y se mueven en conjunto hacia otras zonas.

Se trata, por tanto, de una situación simultánea de incendios en España en una ola de calor y bajo condiciones meteorológicas totalmente adversas. Además, estamos ante una situación de cambio climático, cuando la atmósfera está más cálida, no se han trabajado bien las masas forestales ni se está preparado.

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