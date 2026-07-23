Japón revoluciona el mercado y combate el calor extremo con la 'nevera para humanos': baja la temperatura corporal en segundos

Los detalles En su interior se mantienen unos 15 grados, mientras un flujo de aire de alrededor de 5 grados se dirige directamente a la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda.

Japón ha introducido un innovador dispositivo para combatir el calor extremo: una nevera diseñada no para alimentos, sino para enfriar personas. Este "frigorífico humano" individual reduce rápidamente la temperatura corporal, manteniendo unos 15 grados en su interior y dirigiendo aire de 5 grados a la cabeza, cuello, hombros y espalda. En solo cinco a diez minutos, se experimenta un alivio inmediato. Más de 130 empresas japonesas ya lo utilizan. Además, la adaptación al calor incluye sprays refrigerantes, collares y chalecos con ventiladores. El Gobierno Metropolitano de Tokio promueve "Cool Biz", alentando a los trabajadores a optar por ropa más fresca, como bermudas, en lugar de trajes tradicionales.

La batalla contra el calor más intenso está dando lugar a un nuevo mercado: una nevera en la que no se guardan alimentos, sino personas. Parece una idea sacada de una película futurista, pero ya es una realidad en Japón.

Es una nevera individual diseñada para bajar rápidamente la temperatura corporal. En su interior se mantienen unos 15 grados, mientras un flujo de aire de alrededor de 5 grados se dirige directamente a la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda para enfriar el cuerpo de forma rápida y eficaz.

Con permanecer entre cinco y diez minutos en su interior basta para notar un alivio inmediato. No es solo un prototipo: más de 130 empresas japonesas ya utilizan este 'frigorífico humano' para ayudar a sus trabajadores a soportar las jornadas de calor.

En las calles ya son habituales los sprays refrigerantes, los collares que se enfrían previamente en el congelador o los chalecos con ventiladores incorporados. "¡Es perfecto!", asegura una joven tras probar uno de estos dispositivos.

La adaptación no solo llega de la mano de la tecnología. También alcanza a la ropa de oficina. El Gobierno Metropolitano de Tokio está impulsando su campaña 'Cool Biz', con la que anima a los trabajadores, especialmente a los hombres, a sustituir el tradicional traje y la corbata por prendas mucho más frescas, como las bermudas.

"Siento que puedo moverme con más facilidad con este tipo de atuendo", explica uno de los empleados. Aunque romper con décadas de formalidad no resulta sencillo para todos: "Después de ponerme esta vestimenta varias veces me he ido acostumbrando", reconoce otro trabajador. Porque en Japón, el calor ya no solo se combate, sino que también marca tendencia.

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