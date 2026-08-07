Un centenar de efectivos luchan contra el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva)

Los detalles El incendio que se originó en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13, se encuentra en fase de emergencia, situación operativa 1, y ha obligado al alejamiento preventivo de los habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

Un incendio forestal se desató el jueves en el paraje Raboconejo de Niebla, Huelva, llevando a la fase de emergencia operativa 1. Como medida preventiva, se evacuaron las aldeas de Raboconejo y Caballón. Un centenar de efectivos del Plan Infoca, junto a medios aéreos y terrestres, trabajan para controlar el fuego, centrando sus esfuerzos en el cierre del perímetro afectado por la densa vegetación y el fuerte viento. Según el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, el incendio, originado cerca de la carretera HU-3106, probablemente se debió a una negligencia, posiblemente una colilla.

Este jueves, 6 de agosto, por la tarde, se originó un incendio forestal en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que se encuentra en fase de emergencia, situación operativa 1, y que ha obligado al alejamiento preventivo de los habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

Un centenar de efectivos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), así como medios aéreos, trabajan este viernes para sofocar las llamas.

El dispositivo inicial de este viernes está compuesto por un centenar de efectivos, diez vehículos autobombas, siete buldóceres, así como por aire se encuentran en la zona dos aviones anfibios ligeros, uno de coordinación y dos helicópteros semipesados y los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento.

Igualmente, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en sus redes de la cantidad de efectivos implicados en este incendio para intentar apagarlo.

Una "negligencia", el origen "más probable" del incendio

El incendio se originó en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13. A las 18,34 horas se atendió en el Cecem 112 el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio que se aproximaba a las casas y que originó avisos desde distintos puntos de la provincia como Valverde del Camino, Beas, Zalamea la Real y La Granada de Riotinto.

La dirección de la emergencia ordenó el alejamiento preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Asimismo, se ordenó el corte de la carretera HU-3106 de La Florida a Niebla, que permaneció cortada hasta poco antes de la medianoche cuando quedó reabierta al tráfico.

El viento predominante de componente suroeste y oeste impulsó inicialmente las llamas en dirección a las aldeas de Raboconejo y Caballón, que fueron alejadas de forma preventiva. Se trató de segundas viviendas cuya veintena de vecinos volvieron a sus hogares principales sin incidencias.

El centro coordinador movilizó al Centro Operativo Provincial de Huelva (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Este viernes, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha asegurado que el incendio forestal se inició "a pie de carretera" y su origen "más probable" es una "negligencia", llegando a apuntar la hipótesis de que fuera "una colilla".

El Plan Infoca permanece en fase de emergencia, situación operativa 1. El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan, declaró esta situación a las 19,33 horas de ayer jueves ante la evolución del incendio.

La Agencia de Emergencias de Andalucía pide evitar la zona del incendio, no acercarse para observar las llamas y seguir las indicaciones de los operativos. En los lugares afectados por el humo se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas y prestar especial atención a niños, personas mayores, enfermos crónicos y personas con patologías respiratorias.

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