El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a cerca de 2.000 hectáreas y deja 120 personas desalojadas

Mientras tanto... La UME se ha unido a las tareas de extinción, en las que trabajan más de 200 efectivos y 14 medios aéreos.

El incendio forestal en Santa María de la Peña, Riglos, afecta provisionalmente a 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar cuatro núcleos de población. Más de 200 efectivos trabajan para contener el fuego, que ha provocado el desalojo de 120 personas, 35 de las cuales se alojan en pabellones de Jaca y Ayerbe. El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil. La propagación del incendio es rápida debido a la gran masa forestal de pino repoblado. Se han solicitado refuerzos a Cataluña y al Gobierno central para declarar la zona como gravemente afectada.

El incendio forestal declarado este lunes en Santa María de la Peña, en el término municipal de Riglos, en la comarca de la Hoya de Huesca, afecta ya de forma provisional a unas 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar cuatro núcleos de población mientras más de 200 efectivos continúan trabajando para frenar su avance.

El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2, Nivel 1, del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) tras un fuego que ha obligado a evacuar los núcleos de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero, mientras Arbues, Bailo y Alastuey permanecen en prealerta.

En total, 120 personas han sido desalojadas, de las que 35 permanecen alojadas en los pabellones de Jaca y Ayerbe, mientras que el resto se encuentra con familiares.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que se trata de "un incendio muy complicado porque afecta a una gran masa forestal" de pino repoblado, lo que ha favorecido, ha dicho, una propagación "con muchísima velocidad".

Vaquero ha detallado que el fuego llegó a avanzar "700 hectáreas a la hora" entre las 16:30 y las 17:30 horas, aunque posteriormente, entre las 18:00 y las 19:00 horas, esa velocidad descendió hasta "100 hectáreas a la hora".

Más de 200 efectivos en la zona

Durante la noche, el principal objetivo será impedir que el incendio siga avanzando por la zona norte, hacia Paternoy, y evitar que cruce la carretera A-132, que permanece cortada entre Santa María de la Peña y Puente la Reina de Jaca.

En las labores de extinción participan más de 200 efectivos y 14 medios aéreos, además de recursos del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Diputación Provincial de Huesca y efectivos desplazados desde Navarra.

Aragón también ha solicitado apoyo a Cataluña para reforzar el dispositivo. Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha anunciado que ya se ha trasladado al Ejecutivo central la solicitud para que el incendio sea incluido en un próximo Consejo de Ministros con el fin de declarar la zona como "gravemente afectada por una emergencia de protección civil".

Asimismo, ha destacado la incorporación de unos 40 efectivos de la UME, ocho medios aéreos estatales y el despliegue durante la noche de un equipo Pegasus de la Guardia Civil con cámaras térmicas para seguir la evolución del incendio y detectar posibles rebrotes.

El dispositivo de extinción permanecerá reforzado durante toda la noche y para este martes está previsto un nuevo refuerzo del operativo.

Además, continuará desplegada una sección de la UME, mientras el Gobierno de Aragón ha solicitado la activación de una segunda. De forma paralela, el CECOPI volverá a reunirse este martes a las 9:30 horas para evaluar la evolución del incendio y revisar el dispositivo de extinción.

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