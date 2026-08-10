Acuchillados, en habitaciones separadas y a la espera de la reconstrucción: las claves del doble crimen de Tauste

Los detalles Javier Sánchez y Esther Latorre, de 66 y 67 años, eran agricultores de profesión y sindicalistas de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Él fue secretario general y estaba muy vinculado a la defensa de los pequeños y medianos agricultores.

En Tauste, Zaragoza, el asesinato del exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y su esposa, Esther Latorre, ha conmocionado a la comunidad. Este lunes, detuvieron a una de sus hijas y a su pareja como presuntos autores del crimen. Los cuerpos de la pareja, de 66 y 67 años, fueron hallados con heridas de arma blanca en distintas habitaciones de su hogar. La investigación, que comenzó tras el descubrimiento de los cadáveres, busca reconstruir la secuencia de los hechos. La pareja era conocida por su activismo en defensa de los agricultores y la igualdad de género.

En Tauste, en Zaragoza, la conmoción sigue siendo total por el asesinato del exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y el de su mujer. Este mismo lunes han detenido a una de sus hijas como presunta asesina de la pareja: Javier Sánchez y Esther Latorre, que murieron apuñalados.

Encontraron sus cuerpos sin vida con evidentes signos de violencia con arma blanca. Este lunes, los familiares y los amigos les han dado el último adiós en un homenaje a la pareja.

Tras el hallazgo de los cadáveres, arrancó la investigación que ya ha dado sus primeros frutos: se ha detenido a dos personas como presuntos autores del doble crimen y resulta que esos dos presuntos homicidas son una de las hijas del matrimonio y la pareja de esta. Ambos han sido detenidos, continúan en dependencias policiales y están a la espera de pasar a disposición judicial.

Los han pillado en Zaragoza capital tras dos días de una ardua investigación. En estos momentos, los encargados del caso se centran en reconstruir la secuencia de los hechos, empezando por la inspección ocular de la casa donde encontraron los cuerpos. Es decir, las autoridades analizan cada habitación del hogar del matrimonio para recabar todos los detalles que permitan esclarecer qué ocurrió exactamente. Antes, durante y después del asesinato.

Hay que recordar que las autoridades encontraron los cuerpos de Javier y Esther el sábado por la noche. Aunque la autopsia ha confirmado que llevarían muertos desde el pasado viernes.

Los encontró la hermana de la mujer fallecida, el sábado a primera hora de la noche. Ambos cadáveres tenían heridas de arma blanca, pero estaban en diferentes habitaciones de la casa.

La pareja de 66 y 67 años eran agricultores de profesión y sindicalistas de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Él fue secretario general y estaba muy vinculado a la defensa de los pequeños y medianos agricultores.

Ella se dedicaba al cultivo de hortalizas y era especialmente activa en el Área de la Mujer del sindicato. Luchadora por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido