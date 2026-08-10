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Debate en redes sociales

"Eliminar de redes sociales y desaparecer" o "aguantar la tentación de cotillear": esto es lo que ha hecho Aitana con sus ex

Los detalles En un mundo dominado por las redes sociales, dejar de seguir o bloquear a una persona se convierte en una decisión clave para superar una ruptura.

Aitana en un concierto en el Metropolitano
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La cantante Aitana acaba de protagonizar un unfollow masivo en Instagram. Desde su cuenta oficial ha dejado de seguir a unas 300 personas. Entre ellas, hay cantantes, actrices y también dos de sus exparejas: el artista Sebastián Yatra y el actor Miguel Bernardeau.

Los dos son exnovios de la cantante desde hace mucho tiempo, por lo que Aitana no ha cumplido la regla no escrita de dejar de seguirse tras una ruptura. Ante este repentino unfollow masivo, cabe plantearse qué prefieren los españoles tras romper con alguien: ¿El contacto cero es lo mejor para superar una ruptura u optan por ver sus publicaciones por si les va mal?

En laSexta ha salido a la calle para preguntar cómo es mejor superar una ruptura, y si el proceso incluye dejar de tener contacto con los ex. Un chico tiene claro qué es lo fundamental: "Llorar, llorar mucho".

Otro añade que hay que "desaparecer" de sus redes sociales. "Borrar, eliminar Instagram, TikTok, desaparecer". Una chica le secunda: "Bloqueamos también", comenta con una sonrisa.

Sin embargo, otra mujer reconoce que no siempre es fácil evitar mirar su perfil, por lo que hay que "eliminar e intentar aguantar la tentación de cotillear".

Porque son muchos que comentan que lo peor que se puede hacer es seguir revisando las fotografías o el perfil de un ex. "El contacto cero es como la desintoxicación más útil para un corazón roto", sostiene una joven.

Pese a todo, también hay corazones rotos, que mantienen el contacto online. "Soy una persona muy hippie en ese sentido. Yo no me he dejado de seguir nunca con nadie", expone una chiva.

"Cuando acabas de dejarlo con la persona, es más probable que te pongas a mirar sus historias, porque probablemente la eches de menos", declara a laSexta una chica.

Mientras, otra opina que "si acabas bien no tienes por qué borrarlo de ningún sitio", aunque admite que "yo tengo a mi ex bloqueada".

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