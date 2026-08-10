Beatriz de Vicente, tras la agresión homófoba de tres menores a dos niñas de 14 años: "¿Qué educación les dan para que hagan eso?"

La abuela de uno de los agresores justifica que antes las chicas les llamaron "pijos". Beatriz de Vicente critica que se justifique una "agresión física acompañada de delito de odio por discriminar a alguien por su orientación sexual".

Varias jóvenes de 14 años han denunciado una brutal agresión homófoba en Benialí, Alicante por parte de tres jóvenes de entre 17 y 16 años. Dos de las chicas que sufrieron varias heridas han acudido con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. En su relato contaron a los agentes que los agresores las persiguieron al grito de "bolleras" y "viva Franco". "Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo y sangre en la rodilla", relata una de las víctimas a laSexta.

"Empezaron a insultarnos porque éramos mujeres", destaca una joven mientras que otra explica que otra recuerda que le gritaron "viva Vox": "A mí me comían, son hombres y, encima, más grandes que yo". "¿Por qué nos tenemos que esconder por gustarnos las chicas?", se preguntan en este vídeo, donde defienden que "todo el mundo debería ser libre y hacer lo que quiera sin hacerle daño a los demás".

Beatriz de Vicente analiza el caso en el plató de Más Vale Tarde: "Me preocupan sus padres, ¿qué educación dais a vuestros hijos para que hagan esto?". Por otro lado, la abuela de uno de los agresores explica así lo sucedido: "Las niñas les dijeron, 'esos pijos', los niños vieron que las otras chicas vieron por otro lado, y les dijeron, 'lesbianas'". "Cobraron todos", afirma la abuela, que se muestra "muy indignada": "No hay por qué decir eso, las niñas dijeron eso primero".

Desde el plató, Beatriz de Vicente contesta a la mujer: "Señora, ¿sabe cuál es el problema?, que justifica la agresión física por una agresión verbal". "Es una agresión física acompañada de delito de odio por discriminar a alguien por su orientación sexual", explica la experta, que destaca que si "la familia justifica" la agresión de los jóvenes "mañana puede ir a peor". "En las agresiones de gente muy joven te preguntas qué deben escuchar en casa para llamar a alguien negro o maricón de forma despectiva", reflexiona Beatriz de Vicente en el vídeo, que insiste en que "es muy preocupante y triste".

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