Encapuchados, con pistolas, mazas y de día: saltan las alarmas por las coincidencias entre robos a joyerías en centros comerciales

Los detalles Solo en Madrid y en el último mes se han producido asaltos armados y muy violentos contra joyerías de los centros comerciales de Pinto, La Vaguada y Torrelodones. Aunque en junio también se han sufrido asaltos muy similares en Toledo y Barcelona.

En Madrid, un centro comercial en Pinto fue escenario de un violento atraco a una joyería a plena luz del día. Varios encapuchados, armados con pistolas y mazas, asaltaron el local, vaciando un mostrador en solo dos minutos y disparando al aire al huir. Este incidente, grabado por testigos, es parte de una oleada de robos similares en la región, con atracos en La Vaguada y Torrelodones, y en otras ciudades como Toledo y Barcelona. En estos casos, los ladrones emplean tácticas similares, como el uso de coches de alta gama para escapar, generando alarma entre las autoridades.

De nuevo, se han vivido pánico y disparos dentro de un centro comercial, a plena luz del día y lleno de gente, en Madrid. Encapuchados y a punta de pistola, varios atracadores han asaltado una joyería en Pinto. Solo han tardado dos minutos en vaciar uno de los mostradores y, al huir, no han dudado en efectuar varios disparos al aire.

Ante esto, los clientes que paseaban por el centro comercial han empezado a huir despavoridos, mientras los atracadores se han centrado en romper vitrinas para llevarse el mayor botín posible.

El robo con violencia, pues iban encapuchados, con pistolas y mazas, se produjo a las 19:15 horas de la tarde de este lunes, cuando el centro comercial de Pinto estaba a rebosar. Todo esto lo ha grabado el trabajador de una tienda cercana, el mismo que ha avisado a seguridad.

También fueron grabados por los usuarios de un gimnasio. Desde allí vieron la huida, cómo los tres ladrones se fueron corriendo y se zafaron de un hombre, vestido de color rojo, que intenta frenarlos.

Los ladrones se fueron pegando tiros. Concretamente, se escucharon "tres disparos". "El encargado tenía miedo, quería echar el cierre e irse a su casa", asegura un testigo. O como ha contado a laSexta una testigo: "Vimos cómo salía uno de ellos, puso la mano hacia arriba y sonó como un disparo".

De hecho, una de las balas impactó en el techo de la entrada del centro comercial. Por la misma puerta principal por la que escaparon los tres atracadores corriendo. Allí, les estaba esperando un Mercedes de color gris.

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Oleada de robos en Madrid

Pero este atraco a una joyería, dentro de un centro comercial de Pinto, en Madrid, no es un caso aislado. En lo que llevamos de año se han encadenado asaltos similares y con uso de violencia en múltiples joyerías.

"Estamos aquí en La Vaguada y hay un hombre pegando tiros. Nos han encerrado", decía una chica mientras se escondía e intentaba grabar con su móvil el atraco que se estaba produciendo en este otro centro comercial de la capital.

Las similitudes existentes entre varios robos han hecho saltar las alarmas. Porque, por ejemplo, tanto en el caso de Pinto (de este lunes 29 de junio), como en el de La Vaguada (del 3 de junio), los atracadores usan el mismo sistema, la misma forma de ocultar sus rostros y hasta usan una bolsa de las mismas características.

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Hay más detalles en común, porque ambos asaltos han sido violentos, con amenazas a punta de pistola u otras armas de fuego, llegando a disparar al aire, aunque sin que se haya registrado ningún herido.

El 8 de junio se produjo otro atraco en una joyería. En esta ocasión, en una del interior del centro comercial de Torrelodones. Cuatro encapuchados consiguieron escapar.

Y no solo en Madrid

También fueron cuatro los ladrones que asaltaron una joyería de Toledo el 17 de junio. Para escapar, de nuevo, un coche de alta gama.

Y si nos vamos hasta Barcelona, en Sarrià se vivió un caso similar el día 12 de junio. Todo en el mismo mes. Allí, la Policía sí consiguió detener a los asaltantes, que también iban armados. "Se que le han dado un golpe con una pistola en la cabeza y le han abierto la cabeza", relató uno de los testigos.

Solo unos días antes, el 8 de junio, pudimos ver gracias a las cámaras de seguridad del local cómo tres personas vestidas de blanco metían todo lo que podían en una bolsa entre gritos y violencia.

Y estos son solo algunos de los robos y atracos con violencia que han ocurrido en este mes de junio en nuestro país.

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