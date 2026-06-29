Detenida una banda de ladrones después de 30 robos: asaltaban gasolineras, comercios y viviendas en Valencia y Alicante

En los domicilios de los miembros de la banda han encontrado cocaína, marihuana, hachís, LSD, metanfetamina, cristal y dos armas de fuego. De los 30 robos, nueve fueron vehículos que, después, usaban en sus atracos.

Una banda de ladrones, compuesta por seis miembros, ha sido desarticulada recientemente. Como indica Iñaki López, "se dedicaban a robar en comercios, gasolineras y viviendas". Solían actuar en la zona de Valencia y Alicante, "y también robaban vehículos que luego utilizaban para sus atracos".

Entraban en los establecimientos a la fuerza para llevarse desde las máquinas de tabaco, las cajas registradoras o las máquinas tragaperras. Después, huían a toda prisa en un vehículo que les esperaba con las puertas abiertas. Han sido detenidos después de 30 atracos.

"Desde septiembre dando palos", expone Leo Álvarez. "Nueve de sus 30 robos es a coches", añade. El periodista explica que, cuando robaban un vehículo, "lo dejaban ahí enfriando durante varios días y luego lo utilizaban en el robo".

En el registro de los domicilios de los cacos han encontrado "cocaína, marihuana, hachís, LSD, metanfetamina, cristal y dos armas de fuego". Una de estas armas era una especie de 'boli-pistola'. Como explica Álvarez, a pesar del tamaño de esta pistola, "a tres o cuatro metros, si te alcanza, te mata".

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