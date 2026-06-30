Consumo advierte de que cuatro de cada cinco influencers no identifican la publicidad en sus redes sociales

El contexto Consumo ha participado en un estudio internacional que ha analizado más de 228 cuentas de influencers para conocer el grado de seguimiento de la normativa de consumo en el entorno digital.

Un estudio internacional, en el que ha participado el Ministerio de Consumo junto a 20 países, revela que solo una de cada cinco cuentas de influencers identifica correctamente la publicidad en redes sociales. Coordinado por la Red de cumplimiento normativo y protección de los consumidores (ICPEN), el estudio busca analizar el cumplimiento de la normativa de consumo digital. De las 228 cuentas analizadas, el 85% son personas reales y el 15% personajes creados por inteligencia artificial. El 92% de estas cuentas publican contenido comercial, pero solo uno de cada cinco lo identifica claramente. Además, el 44% no identifica correctamente a la persona o entidad detrás de la cuenta, complicando la transparencia. La Comisión Europea ha proporcionado herramientas para este análisis, mientras Consumo trabaja en nuevos sistemas de inteligencia artificial para mejorar la supervisión de la publicidad digital. España defiende su postura en la negociación de la futura Ley de Equidad Digital en Europa.

Un estudio internacional en el que ha participado el Ministerio de Consumo, junto a otros 20 países, pone de manifiesto que de las más de 228 cuentas de influencers analizadas, solo una de cada cinco identifica correctamente la publicidad que publican en sus redes sociales.

En un comunicado de prensa, el Ministerio informa este martes de este estudio, "un barrido coordinado por la Red de cumplimiento normativo y protección de los consumidores (ICPEN)", con el objetivo de analizar el grado de seguimiento de la normativa de consumo en el entorno digital, para el que ha utilizado una nueva herramienta proporcionada por la Comisión Europea.

El análisis también advierte del "uso creciente de personajes creados mediante inteligencia artificial, lo que requiere un refuerzo extra de la transparencia". Se han analizado un total de 228 influentes de todo el mundo, el 85% eran personas reales y el 15% eran personajes creados por inteligencia artificial.

El 92% de estas cuentas publican contenido comercial, pero "solo uno de cada cinco identifica de manera consistente el carácter comercial del contenido publicado", advierte Consumo, que explica además que, en muchos casos, la identificación no es clara ni visible y puede resultar desapercibida para los consumidores.

Otro dato que arroja la investigación es que el 65% de las cuentas de personajes de apariencia humana creados a través de inteligencia artificial atribuyen experiencias humanas a personajes que son virtuales.

Además, en el 44% de los casos no se identifica correctamente a la persona física o jurídica que hay detrás de la cuenta o el perfil, dificultando la transparencia y la trazabilidad.

Ayuda de la UE

El estudio se ha llevado a cabo mediante una herramienta que ha proporcionado la Comisión Europea, aunque la Dirección General de Consumo está implementando nuevos sistemas basados en la inteligencia artificial para monitorizar esta publicidad, así como el cumplimiento de las normativas entre las marcas y los agentes intermediarios, que también son responsables de la actividad publicitaria.

Consumo muestra su compromiso para reforzar la aplicación y supervisión de la legislación vigente que garantice la protección de los consumidores en los entornos digitales, una postura que defiende España ante la negociación en Europa de la futura Ley de Equidad Digital.

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