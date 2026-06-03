Violento atraco a una joyería: es el cuarto robo de estas características que ocurre en Madrid en las tres últimas semanas

Tres personas encapuchadas entraron en una joyería situada en el Centro Comercial La Vaguada y, como cuenta Leo Álvarez, fueron directamente a por el oro y los diamantes.

En el Centro Comercial La Vaguada, situado en Madrid, se ha producido un violento atraco a una joyería. "Tres encapuchados entraron media hora antes del cierre con armas semiautomáticas, provocando el pánico entre todas las personas que estaban por allí", cuenta Cristina Pardo.

Algunos clientes que se encontraban en el recinto grabaron el suceso desde una tienda cercana. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la chica cuenta que hay "un hombre pegando tiros" y que, por ese motivo, los han encerrado en una tienda de mascotas.

"Estos fueron directos a por el oro y los diamantes de esta joyería", explica Leo Álvarez, "la tenían controlada". El periodista cuenta que entraron con un arma, pero no hubo disparos, "otra cosa son los ruidos que pudieran hacer".

El periodista explica que este es el cuarto atraco de estas características que hay en Madrid en las últimas tres semanas. "Se está investigando si son los mismos, pero tiene toda la pinta", indica, "el modus operandi es muy parecido".

Beatriz de Vicente ve muchas similitudes en cuanto al modus operandi. "Sobre todo una básica: actúan cuando el comercio está abierto", indica. La abogada indica que esto se hace porque así se aseguran de que todo el material esté fuera o que las alarmas estén desactivadas.

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