Llegaron de Cuba, el turismo los potenció y ahora España no sería lo mismo sin ellos: esta es la historia de los chiringuitos

¿Por qué es importante? Si bien nadie podría imaginarse una playa española sin uno de estos locales, lo cierto es que ahora una sentencia del TSJA pone en peligro su continuidad.

La costa de Cádiz enfrenta una alerta por la situación de los chiringuitos, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prohíbe a uno en Rota tener sillas en la arena durante todo el año, afectando potencialmente a 24 más. Esta decisión se enmarca en una disputa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, y podría amenazar la presencia de estos icónicos establecimientos en las playas gaditanas. Los chiringuitos, con origen cubano, llegaron a España en 1913, popularizándose en los años 60 con el turismo alemán. A pesar de su éxito, han enfrentado polémicas y desafíos legales en Cádiz.

Alerta en la costa de Cádiz por un chiringuito en peligro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado que uno de los ubicados en Rota no podrá tener sus sillas en la arena durante todo el año, lo cual sienta jurisprudencia.

De esta manera, pone contra las cuerdas a 24 chiringuitos más de la costa gaditana. Todo, en el marco de una disputa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que puede terminar por sacar de las playas de Cádiz uno de los iconos de las playas españolas: los chiringuitos.

El origen cubano de los chiringuitos

Su historia comienza siendo un lugar para refugiarse del sol y la arena en la playa, pero lo cierto es que ahora no entenderíamos la playa sin ellos. Si bien no hay nada más español que un chiringuito, es un fenómeno que viene de Cuba.

Sí, fueron los cubanos los inventores del chiringuito, aunque con grandes diferencias porque allí ni se comía paella ni raciones de patatas bravas. Los primeros chiringuitos cubanos estaban hechos de caña de azúcar y eran puestos improvisados donde los trabajadores de las plantaciones acudían a tomar café y aguardiente de caña.

Sitges y el turismo alemán

Fue en 1913 cuando llegaron a España. El primero que usó la palabra chiringuito estaba en Sitges. De aspecto marinero, azul y blanco, aún sigue sirviendo cerveza fría, vino blanco y pescado fresco cada día.

Ahora bien, no fue hasta los años 60 cuando los chiringuitos se convirtieron en los que son hoy. Lo hicieron con la llegada del turismo alemán, que convirtió los antiguos bares de pescadores en una máquina de hacer dinero.

De los "merenderos" malagueños a los 400 pollos diarios

El plato favorito en estos establecimientos es el pollo (con 400 servidos al día). Una lista que completan paellas, pescados fritos, mariscos frescos y tapas. Todos estos manjares son la base de ese lujo que es comer frente a la playa, y que termina con una sobremesa que se alarga durante horas.

No obstante, antes de que se popularizasen los chiringuitos, Málaga ya presumía de sus "merenderos": pequeños tenderetes de pescadores donde se servían espetos, boquerones y vino.

Y es que, aunque nos parezca imposible, hubo una generación de españoles que tenía que ir a la playa con una nevera de corcho que en su interior portaba unos filetes empanados y una tortilla.

Polémica con banda sonora

Desde hace años, la polémica persigue a los chiringuitos de Cádiz. Tanto que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) tardó 70 años en aceptar la palabra como tal.

Un repaso por la historia de los chiringuitos, ahora en peligro de extinción en la costa gaditana, que no puede terminar sin una mención, o más bien una canción. Sí, esa melodía que en 1988 cantaba Georgie Dann y en 2026 sigue resonando en las cabezas de todos.

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