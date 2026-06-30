El incendio declarado en Leciñena (Zaragoza) quema 1.000 hectáreas en solo dos horas y media

Los detalles Se está intentando buscar los flancos del incendio para frenarlo, a pesar de lo que cual el fuego ya ha cruzado a la provincia de Huesca y avanza hacia el municipio de Robres.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, expresó su extrema preocupación por el incendio forestal en Leciñena, Zaragoza, que en solo dos horas y media ha arrasado 1.000 hectáreas en la Sierra de Alcubierre, una zona de gran valor histórico y natural. Este incendio es más alarmante que el reciente de Tamarite, debido a las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y fuertes vientos. Aunque la humedad nocturna podría ayudar, se espera un día difícil para los equipos de extinción. Aragón solicitará ayuda a comunidades vecinas y al Ministerio para gestionar el incendio. La carretera A 129 está cortada debido al fuego.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se ha mostrado extremadamente preocupado por la evolución del incendio de Leciñena (Zaragoza), totalmente forestal, que ha progresado de manera muy rápida y que en tan solo dos horas y media ha quemado 1.000 hectáreas de bosque.

Así lo ha explicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en la Sala de Crisis del 112, donde ha indicado que esas 1.000 hectáreas de la Sierra de Alcubierre son una zona "preciosa" donde se ubica la ruta de las trincheras de Orwell de la Guerra Civil.

Solo un día después de que quedara controlado el incendio de Tamarite (Huesca), Aragón se enfrenta a otro fuego que es "mucho, mucho más preocupante", porque es prácticamente todo masa forestal en un momento en el que parecía que el mapa de riesgo de incendios era "bastante mejor".

Se han dado, ha añadido, unas circunstancias "muy graves", con altas temperaturas, de hasta 35 grados, y una alta velocidad del viento, el cierzo, que han hecho que la humedad relativa fuera "bajísima". El hecho de que esta noche la humedad esté por encima del 30% casi al punto de rocío, va a ayudar a que baje el nivel de las llamas, pero este miércoles habrá fuertes rachas de viento, por lo que se espera, ha reconocido, "un día muy duro" para los equipos de extinción.

Vídeo del incendio declarado en Leciñena avanzando hacia Huesca

"No somos nada optimistas y hay que seguir trabajando mucho con todos los medios para intentar mejorar las circunstancias del incendio", ha dicho. El despliegue de medios, por tanto, es "brutal", con los terrestres de Infoar, el Miteco y la UME que van a seguir trabajando por la noche, a la espera de que con el alba se vuelvan a incorporar los medios aéreos.

Imagen del incendio declarado en Leciñena avanzando hacia Huesca

Intentan, ha detallado, buscar los flancos del incendio para frenarlo, a pesar de lo que cual el fuego ya ha cruzado a la provincia de Huesca y avanza hacia el municipio de Robres. En todo caso, no se esperan, a corto plazo, afecciones para los ayuntamientos ni tener que decretar ningún tipo de confinamiento o evacuación, aunque los equipos están atentos a la evolución del humo y de las llamas que, según la vicepresidenta del gobierno, Mar Vaquero, ha podido ser causado por una cosechadora.

Aragón va a pedir ayuda a Cataluña, Valencia y Castilla de León y alertar al Ministerio por si se necesitara un segundo avión anfibio foca, no porque no haya medios suficientes, sino porque es necesario hacer relevos mañana para que los pilotos descansen ante un día que va a ser "muy duro". También ha informado de que la carretera A 129 (Zaragoza-Sariñena) está cortada entre Leciñena y Alcubierre (puntos kilométricos 25 al 39).

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