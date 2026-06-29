No es competencia desleal: la Justicia ratifica que se puede llamar hamburguesa, chorizo o salchicha a productos veganos

Los detalles Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, los envases de este tipo de productos son válidos porque no engañan al consumidor.

La Justicia ha ratificado que productos vegetales pueden llamarse "hamburguesa", "chorizo" o "salchicha", aunque no contengan carne, sin considerarse competencia desleal. La Audiencia Provincial de Barcelona determinó que esta práctica, utilizada por empresas veganas como Heura, no confunde al consumidor. Según la sentencia, las denominaciones y pictogramas empleados no inducen a error. Esta decisión surge de una denuncia presentada por la patronal cárnica en 2021 contra Heura por su etiquetado. El fallo concluye que los envases de estos productos son válidos, ya que no engañan al consumidor respecto a su contenido.

Se puede llamar hamburguesa, chorizo o salchicha a cualquier producto que lo parezca pero que no lleven carne, que estén hechos de vegetales. Así lo ha ratificado este lunes la Justicia.

Es 100% vegetal, pero se puede llamar hamburguesa. Según la Justicia, etiquetar un producto vegano como "hamburguesa", "salchicha" o "chorizo" sí se pueda hacer. Y no, no se trata de competencia desleal.

Lo ha ratificado este lunes la Audiencia Provincial de Barcelona, que señala que esta denominación que utilizan empresas del sector vegano, como Heura, no confunde al consumidor cuando adquiere el producto.

"Consideramos que las denominaciones y pictogramas utilizadas por Heura no son susceptibles de inducir a un error a sus destinatarios", recoge la sentencia.

Esta batalla judicial se remonta a 2021, cuando la patronal cárnica interpuso una denuncia contra Heura por el etiquetado en sus alimentos sin carne. Según esta sentencia, los envases de este tipo de productos son válidos porque no engañan al consumidor.

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