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No es competencia desleal: la Justicia ratifica que se puede llamar hamburguesa, chorizo o salchicha a productos veganos

Los detalles Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, los envases de este tipo de productos son válidos porque no engañan al consumidor.

No es competencia desleal: la Justicia ratifica que se puede llamar hamburguesa, chorizo o salchicha a productos veganos
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Se puede llamar hamburguesa, chorizo o salchicha a cualquier producto que lo parezca pero que no lleven carne, que estén hechos de vegetales. Así lo ha ratificado este lunes la Justicia.

Es 100% vegetal, pero se puede llamar hamburguesa. Según la Justicia, etiquetar un producto vegano como "hamburguesa", "salchicha" o "chorizo" sí se pueda hacer. Y no, no se trata de competencia desleal.

Lo ha ratificado este lunes la Audiencia Provincial de Barcelona, que señala que esta denominación que utilizan empresas del sector vegano, como Heura, no confunde al consumidor cuando adquiere el producto.

"Consideramos que las denominaciones y pictogramas utilizadas por Heura no son susceptibles de inducir a un error a sus destinatarios", recoge la sentencia.

Esta batalla judicial se remonta a 2021, cuando la patronal cárnica interpuso una denuncia contra Heura por el etiquetado en sus alimentos sin carne. Según esta sentencia, los envases de este tipo de productos son válidos porque no engañan al consumidor.

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