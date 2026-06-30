Una viuda díscola con la familia Andic y el relato de los excursionistas tras más de un año: las claves de las primeras testificales en el caso Mango

¿Por qué es importante Desde el momento de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, hasta ahora no se había tomado declaración a los dos excursionistas, que se encontraron a Jonathan cuando estaba llamando al 112.

Este martes comenzó la ronda de declaraciones de testigos en el caso Andic, con cinco de los diez previstos. Entre ellos, los dos excursionistas que se cruzaron con Jonathan Andic tras la caída de su padre, Isak, la viuda de Isak y la terapeuta familiar. Las declaraciones llegan mes y medio después de que Jonathan defendiera su inocencia y quedara en libertad con fianza tras ser acusado de la muerte de su padre durante una excursión en diciembre de 2024. La viuda, Estefanía Knuth, es la única que no cree en la inocencia de Jonathan y ha mencionado la mala relación entre padre e hijo. La terapeuta Julia Lundervat también declaró, siendo la testigo más esperada.

Este martes ha comenzado la ronda de declaraciones de los testigos en el caso Andic. Cinco de los diez previstos han hablado durante esta jornada, entre los que se encuentran los dos excursionistas a los que se cruzó Jonathan Andic tras la caída de su padre, la viuda de Isak y la terapeuta familiar.

Sus testificales han llegado mes y medio después de que Jonathan Andic defendiese su inocencia y quedase en libertad con fianza después de ser acusado de la muerte de su padre Isak durante la excursión que ambos hicieron cerca de las cuevas de Salnitre, pertenecientes al macizo de Montserrat durante diciembre de 2024.

Los primeros que han hablado ha sido los dos excursionistas y ha sido así porque precisamente hasta ahora no se les había tomado ninguna declaración. Son, concretamente, las dos personas con las que se cruza Jonathan justo después de los hechos, cuando está llamando al 112.

Por ende, estos dos excursionistas lo ven en shock, hablando por teléfono y lo acompañan al parking. Allí es cuando Jonathan les cuenta que iba delante y solo escuchó unas piedras caer. En toda esa ruta, han añadido los excursionistas, donde cayó Isak Andic es el único punto con peligro de resbalón.

Además, otra en hablar ha sido Estefanía Knuth, la pareja de Isak Andic. Esa a la primero llama Jonathan antes que a Emergencias. Una llamada de la que todavía no ha trascendido ningún detalle.

Pero su declaración resulta importante ya que es la díscola del clan. Es la única que no cree en la inocencia de Jonathan y la que sí ha hablado de la mala relación entre padre e hijo.

Una relación sobre la que también declarado la terapeuta de los Andic, Julia Lundervat. Ella era la testigo más esperada y, por primera vez, ha dado la cara ya que no hay rastro de ella en internet ni teléfono de consulta al que llamar.

De hecho, ella es la que más tiempo ha estado declarando, más de dos horas. En contraste con la hermana de Jonathan, que la acompañaba en las sesiones y ha estado apenas 20 minutos.

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