Varios encapuchados realizan un atraco express en una joyería de un centro comercial de Torrelodones

Los detalles Cuatro encapuchados armados han entrado en el establecimiento y lo han vaciado de oro en menos de dos minutos. Por el momento no se les ha detenido.

Un grupo de encapuchados armados asaltó una joyería en el centro comercial Espacio Torrelodones, llevándose joyas y objetos de valor. El incidente ocurrió en plena actividad del centro comercial, cuando cuatro atracadores irrumpieron violentamente, ordenando a todos tirarse al suelo y sustrayendo oro del local. Testigos reportaron haber visto a los asaltantes y escuchado disparos. La Policía Local y la Guardia Civil investigan el suceso, y las cámaras de una farmacia cercana podrían aportar pruebas. Este atraco se suma a otros cuatro recientes en joyerías de la Comunidad de Madrid, incluido uno en La Vaguada la semana pasada.

Varios encapuchados armados con fusiles han asaltado en la mañana de este lunes una joyería situada en el centro comercial Espacio Torrelodones, donde se han hecho con joyas y objetos de valor y han huido rápidamente

Según los testigos, los hechos se han producido con el centro comercial lleno y otra vez de manera muy violenta cuando cuatro atracadores han entrado rápidamente, han gritado que todo el mundo se tirara al suelo y han sustraído el oro del local. "Les he visto a cuatro corriendo y al último lo he visto con un arma", afirma una testigo, mientras que otra ha asegurado haber escuchado dos disparos.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Local de Torrelodones y también de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación en torno a lo sucedido y busca a los autores del atraco, que podrían haber huido en coche por la A-6.

Cerca de la joyería se ubica una farmacia, cuyas cámaras de seguridad podrían haber grabado los hechos y ser útiles a para la investigación.

Con este son ya cinco los atracos armados a joyerías en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. El más reciente ocurrió a la semana pasada en el centro comercial de La Vaguada, si bien a mediados de mayo se produjo otro en Vallecas y días antes otro en un local de compraventa de oro en Torrejón de Ardoz.