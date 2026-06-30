En busca de un Sorolla: la Policía trata de rastrear el cuadro que dejaron olvidado en una acera del centro de Sevilla

Los detalles Según la Agencia Efe, sus propietarios se lo dejaron olvidado mientras cargaban el maletero de su coche antes de salir de viaje.

La Policía Nacional está en la búsqueda de un cuadro de Joaquín Sorolla, olvidado en la acera por sus propietarios mientras cargaban el coche para un viaje en Sevilla. El cuadro desapareció el pasado sábado alrededor de las 17:00 horas en la calle Rafael González Abreu, en el centro de la ciudad. La denuncia fue presentada en la comisaría de la Alameda de Hércules. Se sospecha que alguien pudo llevárselo al verlo abandonado, sin percatarse de su valor. El cuadro, de pequeño formato y valorado entre 30.000 y 60.000 euros, tiene un gran valor sentimental para sus dueños, ya que está dedicado a su familia.

La Policía Nacional busca un cuadro pintado por el artista Joaquín Sorolla que sus propietarios dejaron por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban el maletero de su coche antes de salir de viaje.

Según la Agencia Efe, que cita fuentes policiales, el cuadro desapareció en torno a las 17.00 horas del pasado sábado, cuando había sido dejado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu, en pleno centro.

La desaparición fue denunciada en la comisaría de la Alameda de Hércules de la capital andaluza, sin que todavía haya información de quién lo ha podido coger del suelo, aunque se trabaja con la hipótesis de que simplemente alguien lo viera sin nadie alrededor y se lo llevase atraído por el dibujo, sin reparar en su valor.

'Diario de Sevilla', medio que adelantó el suceso, cita que el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños ya que está dedicado a la familia de sus propietarios por el pintor valenciano, con su firma incluida.

Se trata de un cuadro de pequeño formato que, según expertos, podría pertenecer a lo que el pintor llamaba 'notas de color', y que podría alcanzar en una subasta un valor de 30.000 a 60.000 euros.

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