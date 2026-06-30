Ahora

De un valor superior a 30.000 euros

En busca de un Sorolla: la Policía trata de rastrear el cuadro que dejaron olvidado en una acera del centro de Sevilla

Los detalles Según la Agencia Efe, sus propietarios se lo dejaron olvidado mientras cargaban el maletero de su coche antes de salir de viaje.

Imagen del cuadro de Joaquín Sorolla desaparecido
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional busca un cuadro pintado por el artista Joaquín Sorolla que sus propietarios dejaron por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban el maletero de su coche antes de salir de viaje.

Según la Agencia Efe, que cita fuentes policiales, el cuadro desapareció en torno a las 17.00 horas del pasado sábado, cuando había sido dejado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu, en pleno centro.

La desaparición fue denunciada en la comisaría de la Alameda de Hércules de la capital andaluza, sin que todavía haya información de quién lo ha podido coger del suelo, aunque se trabaja con la hipótesis de que simplemente alguien lo viera sin nadie alrededor y se lo llevase atraído por el dibujo, sin reparar en su valor.

'Diario de Sevilla', medio que adelantó el suceso, cita que el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños ya que está dedicado a la familia de sus propietarios por el pintor valenciano, con su firma incluida.

Se trata de un cuadro de pequeño formato que, según expertos, podría pertenecer a lo que el pintor llamaba 'notas de color', y que podría alcanzar en una subasta un valor de 30.000 a 60.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  2. Vox tumba la primera votación de investidura de Juanma Moreno entre la exigencia de la prioridad nacional y la sombra de la repetición electoral en Andalucía
  3. Seis días después del doble terremoto de Venezuela, la vida intenta aún abrirse camino entre montañas de polvo, muerte y desesperación
  4. Una viuda díscola con la familia Andic y el relato de los excursionistas tras más de un año: las claves de las primeras testificales en el caso Mango
  5. La lista de morosos de Hacienda se reduce en 2026: incluye a Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Kiko Matamoros o Paz Vega
  6. Marlaska admite que informó a Sánchez sobre Leire Díez tras filtrarse el audio de su reunión en busca trapos sucios