Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos

Los detalles Todos los robos se han producido en circunstancias muy similares: siempre a plena luz del día, hasta con clientes y trabajadores dentro, con ladrones armados y empleando mucha violencia. Al terminar, les espera un coche para huir a toda velocidad.

En Madrid, un nuevo robo de película tuvo lugar en una joyería del centro comercial de Torrelodones, el quinto en poco más de un mes. Un grupo de ladrones, encapuchados y armados, irrumpió a plena luz del día, rompiendo vitrinas con mazas y huyendo en un coche que les esperaba. Este modus operandi se repite en otros robos recientes, como el del centro comercial 'Madrid Sur' y 'La Vaguada', lo que sugiere la posible existencia de una banda criminal organizada. Investigadores consideran que podría tratarse de bandas clásicas de alunizaje adaptadas al robo violento, atraídas por el alto valor del oro.

En Madrid, este lunes se ha vivido un nuevo robo de película. En esta ocasión, el objetivo ha sido una joyería dentro del centro comercial de Torrelodones. Es el quinto robo violento en algo más de un mes, la quinta vez que un grupo de ladrones entra con armas y a plena luz del día a un local similar. Por ello, los investigadores ya se preguntan si se trata de los mismos individuos, investigan si existe una nueva banda criminal.

La primera clave que podría apuntar a la existencia de una banda criminal especializada detrás de estos robos es que el asalto de este lunes en Torrelodones es muy similar al que se dio en el centro comercial de 'Madrid Sur' el pasado 18 de mayo.

Cuatro encapuchados irrumpieron en el centro comercial, intimidando con armas a todo el que se cruzaba. El dueño decidió llamar a su hermano para alertarle mientras que los criminales no dudaron en encañonar a trabajadores y, con mazas, rompieron los cristales para llevarse el botín llenando grandes bolsas de rafia.

Un robo a plena luz del día, igual que el de este lunes en Torrelodones, y dentro de un centro comercial. Pero también con armas y con la misma forma de huir del lugar del robo: en el exterior les espera un coche para salir a toda velocidad.

También en 'La Vaguada'

Estos dos no son los únicos robos que se han producido con estas similitudes y dentro de un centro comercial. En el vídeo que acompaña a esta noticia, se pueden ver las imágenes de los delitos anteriores, pero también el que se vivió la semana pasada en el centro comercial de 'La Vaguada'. De nuevo, en Madrid.

Ese día, de nuevo varios ladrones con la cara oculta y vestidos con ropa militar irrumpieron en un local. Llevaban armas semiautomáticas y los clientes tuvieron que esconderse. Quedaba media hora para el cierre. "Estamos aquí en 'La Vaguada' y hay un hombre pegando tiros", relató una de las afectadas. "Nos han encerrado en el Kiwoko".

Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos

¿Hay detrás una banda criminal organizada?

Se da la circunstancia de que este robo de mediados del mes de mayo es en la misma cadena de joyería que el asalto de este lunes. Estos ladrones también huyeron en un coche que les estaba esperando en la puerta.

Todo sucedió ante la mirada atónita de trabajadores y clientes. "Vi a la dependienta que se agachó con las manos en la cabeza" o "Vi a un hombre con una pistola y a otro con un saco", son algunos de los testimonios de las personas que presenciaron este robo violento.

Estos robos, en joyerías de dos centros comerciales diferentes, son prácticamente iguales, por eso ya se investiga si detrás de al menos tres está el mismo grupo criminal que destacaría por ser muy violento y tener planificado cada paso del asalto.

Una de las hipótesis que se baraja es que alguna de las bandas clásicas de alunizaje, esos ladrones que empotran vehículos contra escaparates para desvalijarlos, se haya pasado al robo violento de joyerías. Hay que recordar que el gramo de oro se paga a 122 euros. Con esta subida podrían tener buena clientela e, incluso, hacer robos violentos por encargo.

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